Gündüzler ne zaman uzayacak? Gündüzler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kış aylarının etkisiyle günler kısalmışken, birçok kişi "Gündüzler ne zaman uzamaya başlayacak?" sorusunu merak ediyor. Güneşin hareketleri ve mevsimsel değişimler, gün ışığının süresini doğrudan etkiliyor. Yılın en kısa günü olan Kış Gündönümü'nü geçtikten sonra, yavaş yavaş günler uzamaya başlıyor. Gündüzlerin uzama zamanını ve etkilerini merak edenler için ayrıntılar haberimizde.

GÜNDÜZLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Gündüzler, yılın en kısa günü olan 21 Aralık Kış Gündönümü'nden sonra uzamaya başlar. 22 Aralık'tan itibaren günler, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre açısından yavaş yavaş uzar ve kış boyunca artan ışık miktarıyla birlikte günler giderek daha uzun hale gelir.

1 GÜN KAÇ SAAT?

Dünya üzerinde bir gün, gezegenin kendi ekseni etrafında tam bir tur dönmesiyle oluşur ve yaklaşık 24 saat sürer. Bu süre, sabit bir zaman dilimi içinde günün uzunluğunu ölçmek için temel referans kabul edilir.

HAVA SAAT KAÇTA KARARIYOR?

Havanın kararışı, bulunduğunuz enleme ve mevsime göre değişiklik gösterir. Aralık ayında İstanbul'da güneş batışı genellikle 16:45 – 17:00 civarında gerçekleşir. Daha kuzeyde veya güneyde olan bölgelerde bu saatler farklılık gösterebilir.

HAVA SAAT KAÇTA AYDINLANIYOR?

Havanın aydınlanması, yani günün ilk ışıklarının görülmesi de enleme ve mevsime bağlı olarak değişir. Aralık ayında İstanbul'da güneş genellikle 07:30 civarında doğar. Bu saatler, gün ışığının başlangıcını ve insanların günlük faaliyetlerini planlamasında önemli rol oynar.