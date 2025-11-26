Gümüşhane Üniversitesi'nde yaşanan rehine krizi, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. 26 Kasım 2025 tarihinde, üniversitenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli H.T. adlı kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kadın memur rehin aldı. Peki, Gümüşhane Üniversitesi olayı ne? Gümüşhane Üniversitesi'nde kim rehin alındı? Detaylar...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ OLAYI NE?

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) merkez kampüsünde, 26 Kasım 2025 tarihinde korku ve belirsizlik yaratan bir rehine krizi yaşandı. Olay, üniversitenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsündeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında meydana geldi.

Resmî bilgilere göre; fakültede görevli ve geçmişte uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen H.T. adlı erkek personel, silahla fakültedeki kadın bir memuru kaçırdı.

Olay sonrasında üniversite kampüsü ve çevresi anında olağanüstü güvenlik önlemlerine sahne oldu. Öğrenciler, personel ve ziyaretçiler için büyük bir korku ve endişe hâkim oldu. Bu gelişme hem üniversite toplumunda hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ'NDE KİM REHİN ALINDI?

Olayın rehin alınan tarafı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli bir kadın memur olarak açıklandı; kimliği kamuoyuna "D.B." baş harfleriyle verildi.

Rehine alan kişinin daha önce uzman çavuşluk yaptığı ve bu yüzden üniversite personeli olarak istihdam edildiği ifade edildi.