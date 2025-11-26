Haberler

Gümüşhane Üniversitesi olayı ne? Gümüşhane Üniversitesi'nde kim rehin alındı?

Gümüşhane Üniversitesi olayı ne? Gümüşhane Üniversitesi'nde kim rehin alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı rehine olayı, hem yerel hem de ulusal gündemi salladı. Merkez kampüsteki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli H.T., henüz açıklanmayan bir nedenle kadın memuru rehin aldı. Peki, Gümüşhane Üniversitesi olayı ne? Gümüşhane Üniversitesi'nde kim rehin alındı? Detaylar haberimizde!

Gümüşhane Üniversitesi'nde yaşanan rehine krizi, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. 26 Kasım 2025 tarihinde, üniversitenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli H.T. adlı kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kadın memur rehin aldı. Peki, Gümüşhane Üniversitesi olayı ne? Gümüşhane Üniversitesi'nde kim rehin alındı? Detaylar...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ OLAYI NE?

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) merkez kampüsünde, 26 Kasım 2025 tarihinde korku ve belirsizlik yaratan bir rehine krizi yaşandı. Olay, üniversitenin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsündeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında meydana geldi.

Resmî bilgilere göre; fakültede görevli ve geçmişte uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen H.T. adlı erkek personel, silahla fakültedeki kadın bir memuru kaçırdı.

Olay sonrasında üniversite kampüsü ve çevresi anında olağanüstü güvenlik önlemlerine sahne oldu. Öğrenciler, personel ve ziyaretçiler için büyük bir korku ve endişe hâkim oldu. Bu gelişme hem üniversite toplumunda hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ'NDE KİM REHİN ALINDI?

Olayın rehin alınan tarafı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli bir kadın memur olarak açıklandı; kimliği kamuoyuna "D.B." baş harfleriyle verildi.

Rehine alan kişinin daha önce uzman çavuşluk yaptığı ve bu yüzden üniversite personeli olarak istihdam edildiği ifade edildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Depremle ortaya çıktı! Yıllarca haberleri olmadan üstünde yaşamışlar

Depremle ortaya çıktı! Yıllarca bakın neyin üzerinde yaşamışlar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.