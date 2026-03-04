Gümüşhane okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Mart Perşembe günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

Gümüşhane'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkileyebilir

GÜMÜŞHANE – Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane, 5 Mart Perşembe gününe yoğun bir kar yağışı dalgasıyla giriyor. Şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olacağı ve kar kalınlığının artacağı tahmin ediliyor. Termometreler günün en yüksek saatlerinde bile sıfırın altında -1°C'yi gösterirken, gece saatlerinde sıcaklığın -7°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının %92 gibi oldukça yüksek bir seviyede olacağı Gümüşhane'de, rüzgar batıdan saatte 3 mph hızla hafif esecek. Özellikle Zigana Geçidi ve çevre yolları kullanacak sürücülerin kar lastiği ve zincir bulundurmaları hayati önem taşıyor.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembegünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.