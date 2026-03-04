Haberler

Gümüşhane okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Gümüşhane okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Gümüşhane Valiliği'ne çevrildi. "Gümüşhane okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Gümüşhane'de okul yok mu?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Valilikten yapılacak kar tatili açıklaması merakla bekleniyor.

5 Mart Perşembe günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
Gümüşhane'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkileyebilir

GÜMÜŞHANE – Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane, 5 Mart Perşembe gününe yoğun bir kar yağışı dalgasıyla giriyor. Şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olacağı ve kar kalınlığının artacağı tahmin ediliyor. Termometreler günün en yüksek saatlerinde bile sıfırın altında -1°C'yi gösterirken, gece saatlerinde sıcaklığın -7°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranının %92 gibi oldukça yüksek bir seviyede olacağı Gümüşhane'de, rüzgar batıdan saatte 3 mph hızla hafif esecek. Özellikle Zigana Geçidi ve çevre yolları kullanacak sürücülerin kar lastiği ve zincir bulundurmaları hayati önem taşıyor.

Gümüşhane okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembegünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

Bunu hesap etmemişti! İran'ın "Ucuz" stratejisi Trump'ı mat edebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler