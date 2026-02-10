Gümüşhane okullar tatil mi, 11 Şubat Salı Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Gümüşhane'de etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Gümüşhane Valiliği'ne çevrildi. "Gümüşhane okullar tatil mi, 11 Şubat Salı Gümüşhane'de okul yok mu?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Valilikten yapılacak kar tatili açıklaması merakla bekleniyor.
11 Şubat Salı günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
GÜMÜŞHANE'DE 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Gümüşhane'de soğuk ve kar yağışlı hava önümüzdeki günlerde etkisini sürdürecek.
Salı günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz -1, gece -8 derece olacak.
Çarşamba günü kar yağışı aralıklı devam edecek. Gün içinde sıcaklık 0 derece, gece -9 derece seviyelerinde seyredecek.
Perşembe günü bulutlu hava hâkim olacak. Kar yağışı zayıflayacak. Sıcaklık gündüz 1, gece -10 derece olacak.
Cuma günü hava az bulutlu olacak. Ancak gece sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek.
GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?
11 Şubat Salıgünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.