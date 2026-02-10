Gümüşhane okullar tatil mi, 11 Şubat Salı Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

11 Şubat Salı günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE'DE 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Gümüşhane'de soğuk ve kar yağışlı hava önümüzdeki günlerde etkisini sürdürecek.

Salı günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz -1, gece -8 derece olacak.

Çarşamba günü kar yağışı aralıklı devam edecek. Gün içinde sıcaklık 0 derece, gece -9 derece seviyelerinde seyredecek.

Perşembe günü bulutlu hava hâkim olacak. Kar yağışı zayıflayacak. Sıcaklık gündüz 1, gece -10 derece olacak.

Cuma günü hava az bulutlu olacak. Ancak gece sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Salıgünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.