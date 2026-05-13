Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli?

Son dönemde ekranların dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Gülsim Ali, başarılı oyunculuk performansı ve özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu ise sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

Gülsim Ali, oyunculuk ve modellik kariyeriyle tanınan isimlerden biridir. 2012 yılında oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, özellikle televizyon dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Aynı zamanda modellik yapan oyuncu, Bulgaristan’da düzenlenen bir yarışmada Ford Modeli seçilerek dikkat çekti.

GÜLSİM ALİ KAÇ YAŞINDA?

18 Şubat 1995 doğumlu olan Gülsim Ali, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

GÜLSİM ALİ NERELİ?

Gülsim Ali, Bulgaristan’ın Rusçuk şehrinde dünyaya geldi. Bulgaristan’da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan oyuncu, Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bilmektedir.

GÜLSİM ALİ’NİN KARİYERİ

Gülsim Ali, oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan “Son Yaz - Balkanlar 1912” dizisiyle başladı. Daha sonra “Hanım Köylü”, “Diriliş Ertuğrul”, “Payitaht Abdülhamid”, “Gönül Dağı” ve “Al Sancak” gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle “Gönül Dağı” dizisindeki Dilek karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Oyuncu ayrıca sinema projelerinde de yer alırken, başarılı performanslarıyla çeşitli ödüller kazandı.