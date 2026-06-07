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Gülşehir, günümüzde hangi ile bağlı bir ilçedir?

Gülşehir, günümüzde hangi ile bağlı bir ilçedir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Gülşehir, günümüzde hangi ile bağlı bir ilçedir?

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Gülşehir, günümüzde hangi ile bağlı bir ilçedir?

GÜLŞEHİR, GÜNÜMÜZDE HANGİ İLE BAĞLI BİR İLÇEDİR?

A: Denizli

B: Isparta

C: Nevşehir

D: Mardin

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ?

• 7. soru: 50.000 ? (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ? (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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