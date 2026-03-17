Haberler

Güllüoğlu Baklavaları satılıyor mu, ne kadara satılıyor? Güllüoğlu Baklavaları kimin, neden satılıyor?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ünlü baklava markası Güllüoğlu Baklavaları satışa çıkarıldı mı? Satışın arkasındaki nedenler neler ve şirket hangi bedelle el değiştirecek? Bu sorular, yatırımcıların ve tatlıseverlerin gündeminde. Peki, Güllüoğlu Baklavaları satılıyor mu, ne kadara satılıyor? Güllüoğlu Baklavaları kimin, neden satılıyor?

Güllüoğlu Baklavaları'nın geleceği yatırımcıların gündeminde. Şirket gerçekten satışa çıkarıldı mı, varlıklar ne kadara el değiştirecek ve marka kimin kontrolünde olacak? Tüm bu sorular, hem sektörde hem de kamuoyunda merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI SATILIYOR MU?

Evet, TMSF kayyım olarak yönettiği Güllüoğlu Baklavaları'na ait varlıkları satışa çıkardı. Şirketin ticari ve iktisadi bütünlüğü ihale yoluyla el değiştirecek.

GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI NEDEN SATILIYOR?

Şirket, TMSF'nin kayyım olarak yönetimi altında bulunuyor. 2016'da FETÖ soruşturmaları kapsamında Güllüoğlu Baklavaları'na el konulmuştu. Kayyım yönetimi sürecinde TMSF, şirketin varlıklarını satışa çıkararak yeni bir süreci başlatıyor.

GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI NE KADARA SATILIYOR?

Satışa çıkarılan varlıklar için 223 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhale 8 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI KİMİN?

Güllüoğlu Baklavaları, FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF tarafından kayyım olarak yönetiliyor. Şirketin mülkiyeti hâlihazırda TMSF'nin denetiminde bulunuyor.

GÜLLÜOĞLU BAKLAVALARI'NA NE ZAMAN EL KONULDU?

Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konuldu. Bu el koyma, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişi ve şirketlere yönelik soruşturmalar kapsamında gerçekleşti.

Sahra Arslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

