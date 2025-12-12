Haberler

Güllü'nün kızı itiraf etti mi? Güllü'nün katili kim çıktı Güllü'yü kim öldürmüş?
Yalova'da Güllü cinayeti soruşturması, şüphelilerin ifadeleri ve yeni gelişmelerle giderek derinleşiyor. Yurtdışına kaçmaya çalışırken Güllü'nün kızı ile birlikte yakalanan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda sevilen şarkıcının kızı Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü. Peki, Güllü'nün kızı itiraf etti mi? Güllü'nün katili kim çıktı Güllü'yü kim öldürmüş?

Yalova'da Güllü cinayeti soruşturması, şüphelilerin ifadeleri ve yeni gelişmelerle giderek derinleşiyor. Aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini öne sürerken, Gülter bu iddiayı reddetti. Güllü'nün kızı itiraf etti mi? Güllü'nün katili kim çıktı Güllü'yü kim öldürmüş?

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yalova'da Güllü'nün hayatını kaybettiği cinayete ilişkin yürütülen soruşturma, şüphelilerin ifadeleri ve ortaya çıkan yeni detaylarla birlikte daha da karmaşık bir hal aldı. Olayla bağlantılı isimlerin beyanları, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yurtdışına kaçma girişimi sırasında Güllü'nün kızıyla birlikte yakalanan Sultan Nur Ulu, emniyette verdiği ifadede dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ulu, yaşanan olay sırasında sevilen sanatçının kızı Tuğyan tarafından itildiğini öne sürdü.

İDDİA REDDEDİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Gülter ise Sultan Nur Ulu'nun bu iddiasını kesin bir dille reddetti. Tarafların çelişen ifadeleri, dosyada yeni değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, yurtdışına çıkma hazırlığında oldukları tespit edilen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'yu birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

