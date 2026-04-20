Gülistan Doku olayı SON DURUM! Gülistan Doku olayı çözüldü mü? Gülistan Doku soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolması, Türkiye’nin en çok takip edilen kayıp dosyalarından biri olmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllara rağmen olayın aydınlatılamaması, soruşturmanın zaman zaman yeni iddialar ve gelişmelerle yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Peki, Gülistan Doku olayı çözüldü mü? Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

GÜLİSTAN DOKU OLAYI SON DURUM

2025 ve 2026 sürecine girilirken dosyada dikkat çeken en önemli gelişme, soruşturmanın genişletilmesi ve yeni delillerin dosyaya eklenmesi oldu. Özellikle 700 saatten fazla güvenlik kamerası kaydı, HTS (telefon sinyal) analizleri ve gizli tanık beyanlarının yeniden incelenmesi, soruşturmanın seyrini değiştiren başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Son gelişmelere göre dosyada yer alan bazı iddialar ve teknik incelemeler, olayın yalnızca bir kayıp vakası olmaktan çıkıp “olası bir cinayet şüphesi” çerçevesinde değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Özellikle Koçpınar köyü çevresinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla yapılan araştırmalarda tespit edilen boşluklar, dosyanın yeniden derinleşmesine yol açtı.

Bununla birlikte, Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne ait kamera kayıtlarındaki eksiklikler, soruşturmanın en kritik boşluklarından biri olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Minibüse bindikten sonraki sürecin netleştirilememesi, olayın hâlâ çözülememesindeki en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gülistan Doku soruşturması kapsamında yıllar içinde birçok kişi hakkında işlem yapıldı ve dosya genişletildi. Son süreçte ise gözaltı ve tutuklama sayılarında artış yaşandı.

Soruşturma kapsamında öne çıkan bazı gelişmeler şu şekilde:

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, yürütülen süreçte tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Gülistan Doku’nun telefonuna ait verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok tutuklandı.

Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı hakkında da tutuklama kararı verildi.

Zeinal Abakarov’un ailesinden Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Munzur Üniversitesi’nde kamera sistemlerinden sorumlu oldukları belirtilen Savaş Gültürk ve Süleyman Önal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dönemin valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin iddialar kapsamında gözaltına alındı ve işlemleri devam etti.

Soruşturmada ayrıca ABD’ye kaçtığı belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Umut Altaş da dosyada önemli bir figür olarak yer aldı. Altaş’ın ifadeleri ve ailesinin açıklamaları, olayın seyrine ilişkin yeni iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Dosyada adı geçen isimlerin sayısının artması, soruşturmanın çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor. Özellikle teknik deliller, dijital kayıtlar ve tanık beyanlarının birlikte değerlendirilmesiyle süreç daha da derinleşmiş durumda.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Gülistan Doku olayı, aradan geçen yıllara rağmen henüz kesin olarak çözülebilmiş bir dosya değildir. Resmi makamlar tarafından kamuoyuna yansıyan bilgiler, soruşturmanın devam ettiğini ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, son dönemde dosyaya eklenen gizli tanık beyanları ve yeraltı tarama çalışmaları, soruşturmanın yeniden canlanmasına neden oldu. Özellikle bazı iddialarda Gülistan Doku’nun Koçpınar köyü çevresinde gömülmüş olabileceği yönündeki ifadeler dikkat çekti. Ancak bu iddialar henüz somut ve kesin bir delille doğrulanmış değil.

Ayrıca, soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde bazı kayıtların sonradan silindiği ve sistemlere yetkisiz müdahale edildiği yönündeki teknik raporlar, olayın aydınlatılmasını zorlaştıran kritik unsurlar arasında yer alıyor.

Sonuç olarak Gülistan Doku olayı, Türkiye’de “faili meçhul” dosyalar arasında yer almaya devam ederken, soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor. Yeni deliller ve ifadeler geldikçe dosyanın geleceği yeniden şekillenebilir.