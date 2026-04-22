Gülistan Doku kimdir, olayı nedir? Gülistan Doku neden vefat etti?

Gülistan Doku, Tunceli’de üniversite eğitimi sürerken 2020 yılında kaybolmasıyla Türkiye gündemine oturan ve yıllardır akıbeti merak edilen isimlerden biri haline geldi. “Gülistan Doku kimdir, olayı nedir, ne oldu?” soruları ise aradan geçen zamana rağmen kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında...

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Gülistan Doku olayı, Tunceli’de üniversite eğitimi gören genç öğrencinin 2020 yılında aniden kaybolmasıyla başlayan ve yıllardır aydınlatılamayan bir kayıp vakası olarak gündemdeki yerini koruyor. Uzun süredir devam eden soruşturma süreci, zaman zaman ortaya çıkan yeni iddialar ve gelişmelerle yeniden kamuoyunun dikkatini çekiyor. Olay, Türkiye’de en çok tartışılan kayıp dosyalarından biri olarak öne çıkıyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM VE TUTUKLULUK GELİŞMELERİ

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada süreç ilerledikçe dosyada farklı gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında çeşitli şüpheli durumlar değerlendirilirken, dosyanın cinayet ihtimali üzerinden genişletildiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı. Uzun süredir devam eden incelemeler ve araştırmalar, olayın aydınlatılması yönündeki beklentileri artırıyor.

GÜLİSTAN DOKU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

Gülistan Doku, 1995 doğumlu, Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiydi. 2020 yılında kaybolan genç öğrenciden o tarihten bu yana haber alınamadı. Ailesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, olayın aydınlatılması için yıllardır çağrıda bulunmaya devam ediyor. Doku vakası, Türkiye’de en çok bilinen ve takip edilen kayıp dosyaları arasında yer alıyor.