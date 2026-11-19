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Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün İstanbul'daki galasında mikrofon uzatılan Güler Ökten, söze "İnsan 85 yaşına gelince" diye başladı ve böyle bir ekiple çalışmanın onu çok mutlu ettiğini söyledi. 14 Kasım 1941'de doğan oyuncu, galadan birkaç gün önce 85 yaşına girmişti.

Filmde Ökten'in yanında, Yaprak Dökümü'nde gelinini oynayan Bennu Yıldırımlar var. İkisi bu kez aynı kadını, farklı yaşlarında canlandırıyor.

GÜLER ÖKTEN KAÇ YAŞINDA?

Güler Ökten 85 yaşında. Tam adı Servet Güler Kıpçak Ökten; 14 Kasım 1941'de doğdu. Galada ekibe, kendisine güzel günler yaşattıkları için teşekkür etti.

GÜLER ÖKTEN KİMDİR?

Güler Ökten, tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Kani Kıpçak'ın kızı. Kamera karşısına 1947'de bir çocuk filmiyle geçti, tiyatroya 1960'ta başladı. Konservatuvar mezunu olan Ökten, Yıldız Kenter'in yetiştirdiği ilk öğrenciler arasında.

Sinemada Ölüm Tarlası (1966), Kapıcılar Kralı (1976), Sürü (1978), At (1981) ve Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) gibi filmlerde oynadı. Kırık Bir Aşk Hikayesi'yle 1982'de Altın Portakal'da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Aynı festival 2012'de ona Yaşam Boyu Onur Ödülü verdi; 2019'da da Genco Erkal'la birlikte Sadri Alışık Sinema Onur Ödülü'nü aldı.

GÜLER ÖKTEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Güler Ökten'i televizyon izleyicisi en çok iki rolle hatırlıyor: Bizimkiler'de (1993-2002) "Kızıl" lakaplı Doktor Türkan ve Yaprak Dökümü'nde huysuz kayınvalide Cevriye. Yazlıkçılar, Baba Evi, Leyla ile Mecnun, Kara Para Aşk, Cennet'in Gözyaşları ve Yürek Çıkmazı da oynadığı diziler arasında. Son dizisi 2024 yapımı Annem Ankara'ydı; orada Naciye'yi oynadı.

GÜLER ÖKTEN AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3'TE KİMİ OYNUYOR?

Güler Ökten, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Mavi'nin babaannesi Elif'in yaşlılığını oynuyor. Elif'in gençliği Bennu Yıldırımlar'da. Filmi Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak yönetti, başrollerde Devrim Özkan ve Mehmet Günsür var. İpek Sorak, bazı sahnelerde oyuncuları gençleştirmek için yapay zekâdan yararlandıklarını söyledi.

GÜLER ÖKTEN'İN EŞİ KİM?

Güler Ökten'in eşi yönetmen Zeki Ökten'di. 1964'te evlenen çiftin evliliği, Zeki Ökten'in 2009'da İstanbul'da hayatını kaybetmesine kadar sürdü.