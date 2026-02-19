Haberler

Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hâlen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 850 yılına tarihlenen ve hâlen kullanımda olan dünyanın en eski köprüsü nerededir?

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE, MÖ 850 YILINA TARİHLENEN VE HÂLEN KULLANIMDA OLAN DÜNYANIN EN ESKİ KÖPRÜSÜ NEREDEDİR?

A: İskenderiye

B: İzmir

C: Rodos

D: Bağdat

Cevap :

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

