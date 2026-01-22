Guendouzi neden yok, Guendouzi Fenerbahçe Aston Villa maçında yedek mi?

Avrupa arenasında sahne alacak Fenerbahçe–Aston Villa mücadelesi öncesinde yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde. Maçın canlı yayın saati, yayıncı kuruluşu ve ücretsiz izlenip izlenemeyeceği sorularına yanıt aranırken, Guendouzi'nin neden forma giymediği ya da yedek kulübesinde olup olmadığı da dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi heyecanında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden şifresiz takip etmek mümkün. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de ücretsiz olarak erişilebiliyor.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ocak Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak.

GUENDOUZİ NEDEN YOK?

Guendouzi statü gereği bugün sahada yer almıyor.