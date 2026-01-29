Haberler

Guendouzi neden yok? FCSB Fenerbahçe maçında Guendouzi sakat mı, cezalı mı?

Guendouzi neden yok? FCSB Fenerbahçe maçında Guendouzi sakat mı, cezalı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri Guendouzi'nin neden kadroda yer almadığı oldu. "Guendouzi neden yok? FCSB Fenerbahçe Guendouzi sakat mı, cezalı mı?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, yıldız oyuncunun durumu ve maç kadrosunda yer almama sebebi netlik kazanmaya başladı.

FCSB – Fenerbahçe maçında Guendouzi'nin ilk 11'de ve maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Sosyal medyada ve Google'da "Guendouzi neden yok? FCSB Fenerbahçe Guendouzi sakat mı, cezalı mı?" şeklindeki aramalar artarken, teknik heyetin aldığı kararın arkasındaki nedenler futbol gündeminin üst sıralarına taşındı.

GUENDOUZİ FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, FCSB karşılaşmasında statü nedeniyle forma giyemedi. UEFA listesine dahil edilmediği için bu maçta kadroda yer alamayan Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulübün ismini bildirmesi halinde Avrupa Ligi play-off maçlarında görev alabilecek.

MUSABA FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Musaba da FCSB maçında statü engeline takıldı. UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular arasında yer alan Musaba, bu nedenle karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmadı. Genç futbolcunun, play-off turu için listeye eklenmesi durumunda Avrupa arenasında forma giymesi bekleniyor.

JHON DURAN FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jhon Duran, FCSB – Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda yer almadı. Kulüp tarafından açıklanan listede ismi bulunmayan oyuncunun, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Teknik heyetin, Duran'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

SKRİNİAR FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, FCSB karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Slovak stoper, Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart, Ferencvaroş ve Aston Villa maçlarında gördüğü kartlar sonrası cezalı duruma düşmüştü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık