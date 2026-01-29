Guendouzi neden yok? FCSB Fenerbahçe maçında Guendouzi sakat mı, cezalı mı?

FCSB – Fenerbahçe maçında Guendouzi'nin ilk 11'de ve maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Sosyal medyada ve Google'da "Guendouzi neden yok? FCSB Fenerbahçe Guendouzi sakat mı, cezalı mı?" şeklindeki aramalar artarken, teknik heyetin aldığı kararın arkasındaki nedenler futbol gündeminin üst sıralarına taşındı.

GUENDOUZİ FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, FCSB karşılaşmasında statü nedeniyle forma giyemedi. UEFA listesine dahil edilmediği için bu maçta kadroda yer alamayan Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulübün ismini bildirmesi halinde Avrupa Ligi play-off maçlarında görev alabilecek.

MUSABA FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Musaba da FCSB maçında statü engeline takıldı. UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular arasında yer alan Musaba, bu nedenle karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmadı. Genç futbolcunun, play-off turu için listeye eklenmesi durumunda Avrupa arenasında forma giymesi bekleniyor.

JHON DURAN FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jhon Duran, FCSB – Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda yer almadı. Kulüp tarafından açıklanan listede ismi bulunmayan oyuncunun, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Teknik heyetin, Duran'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

SKRİNİAR FCSB – FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, FCSB karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Slovak stoper, Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart, Ferencvaroş ve Aston Villa maçlarında gördüğü kartlar sonrası cezalı duruma düşmüştü.