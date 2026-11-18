GTA 7 için Rockstar Games ya da oyunun yayıncısı Take-Two Interactive tarafından açıklanmış herhangi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Rockstar, GTA 7'nin geliştirme sürecine ilişkin resmi bir duyuru da yapmadı. GTA 5 ile GTA 6 arasında yaklaşık 13 yıl bulunduğu düşünüldüğünde, serinin yeni oyununun kısa sürede gelmesi beklenmiyor. Rockstar'ın GTA 6 sonrasında önceliğini oyunun çevrim içi modu ve olası PC sürümüne vermesi öngörülüyor. İşte GTA 7 hakkında bilinen tüm detaylar.

GTA 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 7'nin ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Rockstar Games, oyunun çıkış tarihine ya da geliştirme sürecine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

GTA 7 İÇİN TARİH VERİLDİ Mİ?

Hayır, GTA 7 için henüz bir tarih verilmedi. İnternette GTA 7'ye ilişkin dolaşan çıkış tarihleri resmi değil ve tahminlere dayanıyor.

GTA 7 DUYURULDU MU?

GTA 7 resmi olarak duyurulmadı. Rockstar Games'in şu anki önceliği, 19 Kasım 2026'da çıkış yapan GTA 6.

GTA OYUNLARI ARASINDA KAÇ YIL VAR?

GTA serisinde ana oyunlar arasındaki süre giderek uzadı. GTA 4, 2008'de, GTA 5 ise 2013'te çıktı. GTA 6 ise GTA 5'ten yaklaşık 13 yıl sonra, 2026'da oyuncularla buluştu.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.