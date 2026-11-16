GTA 6 Türkiye saati ile kaçta çıkacak? GTA 6'nın çıkmasına kaç gün kaldı?

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Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım başladı. Rockstar Games'in yeni oyunu için açıklanan çıkış tarihi yaklaşırken oyuncular, GTA 6'nın Türkiye'de hangi saatte erişime açılacağını araştırıyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek yapımın çıkış tarihi ve bölgesel erişim saatleri Rockstar Games tarafından duyuruldu. Peki, GTA 6 Türkiye saati ile kaçta çıkacak, çıkmasına kaç gün kaldı? İşte merak edilen ayrıntılar...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi daha önce ertelenmiş, yeni takvimle birlikte 19 Kasım 2026 olarak belirlenmişti.

Grand Theft Auto VI, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında oyuncularla buluşacak. Rockstar Games'in resmi oyun sayfasında da söz konusu platformlar için 19 Kasım 2026 tarihi yer alıyor.

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi destek sayfasında yer alan bilgilere göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde tüm bölgelerde yerel saatle 00.00'da erişime açılacak. Bu takvime göre Türkiye'deki oyuncular da oyunu 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla oynayabilecek.

Oyunun dijital sürümü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında aynı yerel saat uygulamasıyla erişime açılacak.

GTA 6'NIN ÇIKMASINA KAÇ GÜN KALDI?

16 Kasım 2026 itibarıyla GTA 6'nın çıkışına 3 gün kaldı. 19 Kasım Perşembe günü piyasaya sürülecek oyun için oyuncuların bekleyişi sürüyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

GTA 6'nın çıkışta destekleyeceği platformlar Rockstar Games tarafından açıklandı. Buna göre oyun ilk etapta şu konsollarda oynanabilecek:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde PC sürümüne ilişkin açıklanmış bir çıkış tarihi bulunmuyor. Bu nedenle bilgisayar oyuncularının oyuna ne zaman erişebileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim yok.

GTA 6 ÖN YÜKLEME NE ZAMAN BAŞLADI?

GTA 6'nın dijital ön yükleme süreci 10 Kasım 2026'da başladı. Rockstar Games'in açıklamasına göre PlayStation 5 kullanıcıları ön yüklemeyi kendi yerel saatlerine göre 10 Kasım saat 00.00'dan itibaren gerçekleştirebildi. Xbox Series X|S kullanıcıları için ise ön yükleme aynı gün 00.00 GMT itibarıyla başladı.

Ön yükleme sayesinde oyunu önceden konsoluna indiren kullanıcılar, çıkış tarihi geldiğinde erişim açılır açılmaz oynamaya başlayabilecek.