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Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'yı Türkçe oynamak isteyen oyuncular, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında dil seçeneklerini araştırıyor. Ancak oyunun açıklanan dil listesinde Türkçe bulunmuyor. Bu nedenle konsolun dil ayarlarını değiştirmek, GTA 6'ya doğrudan Türkçe altyazı veya menü desteği kazandırmıyor. Peki, GTA 6 Türkçe nasıl oynanır, PS5 ve Xbox'ta Türkçe altyazı seçeneği var mı? İşte oyunun dil desteği ve kullanılabilecek alternatiflere ilişkin ayrıntılar.

GTA 6 TÜRKÇE ALTYAZI VAR MI?

Hayır. GTA 6'nın açıklanan resmi dil seçenekleri arasında Türkçe bulunmuyor. PlayStation'ın GTA 6 destek sayfasında yayımlanan dil tablosuna göre oyun, İngilizce dahil toplam 13 dilde metin desteği sunuyor. İngilizce dışındaki dillerde seslendirme değil, metin desteği bulunuyor.

Oyunun desteklediği diller şöyle:

İngilizce

Fransızca

Almanca

İtalyanca

Japonca

Korece

Lehçe

Portekizce (Brezilya)

Rusça

Basitleştirilmiş Çince

İspanyolca (Meksika)

İspanyolca (İspanya)

Geleneksel Çince

Türkçe bu listede yer almadığı için GTA 6'nın resmi sürümünde Türkçe menü ve altyazı seçeneği bulunmuyor.

GTA 6 PS5 TÜRKÇE NASIL OYNANIR?

GTA 6'nın PlayStation 5 sürümünde resmi Türkçe dil desteği bulunmadığından konsolun sistem dilini Türkçe olarak ayarlamak oyunu Türkçeye çevirmiyor. PS5 kullanıcıları, konsolun dil ayarlarından oyunun desteklediği dillerden birini seçebilir. Ancak Türkçe, desteklenen seçenekler arasında olmadığı için bu yöntemle Türkçe altyazı açılması mümkün değil.

PS5'te konsol dilini değiştirmek için genel olarak şu adımlar izleniyor:

Konsolun Ayarlar menüsünü açın.

Sistem bölümüne girin.

Dil seçeneğini açın.

Konsol için kullanmak istediğiniz dili seçin.

Bu işlem konsolun dilini değiştirir; GTA 6'ya oyunda bulunmayan bir dil seçeneği eklemez.

PlayStation

GTA 6 XBOX TÜRKÇE ALTYAZI NASIL YAPILIR?

Xbox Series X|S kullanıcıları için de durum aynı. Microsoft Store'da GTA 6'nın 13 dili desteklediği belirtiliyor. Türkçe bu dil seçenekleri arasında yer almadığından Xbox'ın sistem dilini Türkçe yapmak da oyunda Türkçe altyazı kullanılmasını sağlamıyor.

Xbox konsolunun dil ayarlarını değiştirmek isteyenler şu adımları izleyebilir:

Xbox'ta Settings (Ayarlar) bölümünü açın.

System (Sistem) menüsüne girin.

Language & location (Dil ve konum) seçeneğini seçin.

Konsolun dilini oyunun desteklediği dillerden biri olarak ayarlayın.

Burada yapılacak değişiklik yalnızca GTA 6'nın desteklediği diller arasından seçim yapmaya yarar. Türkçe dil paketi bulunmadığı için konsol ayarları üzerinden Türkçe altyazı etkinleştirilemez.

GTA 6 TÜRKÇE YAMA PS5 VE XBOX'A YÜKLENİR Mİ?

GTA 6'nın PS5 ve Xbox Series X|S sürümleri için Rockstar Games tarafından duyurulmuş resmi bir Türkçe yama bulunmuyor. Konsollarda bilgisayar oyunlarında kullanılan geleneksel dosya değiştirme yöntemleriyle Türkçe yama yüklenebileceği de doğrulanmış değil.

Oyunu Türkçe takip etmek isteyenler, bilgisayar üzerinden çalışan ekran metni tanıma ve çeviri araçlarını alternatif olarak değerlendirebilir. Bu yöntemde oyun görüntüsü bilgisayara aktarılır, ekrandaki yazılar tanınır ve harici bir çeviri aracıyla Türkçeye çevrilmeye çalışılır. Ancak bu, oyunun kendi altyazı sistemi değildir; çeviri doğruluğu ve gecikme kullanılan yazılıma bağlı olarak değişebilir.

GTA 6 TÜRKÇE DUBLAJ VAR MI?

GTA 6'nın resmi dil tablosunda seslendirme desteği yalnızca İngilizce olarak gösteriliyor. Diğer 12 dilde metin desteği bulunurken Türkçe seslendirme seçeneği de açıklanan diller arasında yer almıyor. Dolayısıyla oyunun resmi sürümünde Türkçe dublaj seçeneği bulunmuyor.

Sonuç olarak: GTA 6, PS5 ve Xbox Series X|S konsollarında resmi Türkçe altyazı veya dublaj desteği sunmuyor. Konsolun dil ayarlarını değiştirmek bu durumu değiştirmiyor. Rockstar Games tarafından ilerleyen dönemde Türkçe dil desteği veya resmi bir yerelleştirme güncellemesi duyurulursa mevcut seçenekler değişebilir. Ancak şu an için Türkçe oynanışı sağlayan resmi bir yöntem açıklanmış değil.