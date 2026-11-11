GTA 6 PC ne zaman çıkacak? GTA 6 online ne zaman, indirmeye açıldı mı, ön yükleme ne zaman?

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Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için çıkış hazırlıkları hız kazandı. Rockstar Games'in yeni oyunu için ön yükleme süreci başlarken PC oyuncularının bekleyişi devam ediyor. Oyunun hangi platformlarda yayınlanacağı, bilgisayara ne zaman geleceği ve indirme işlemlerinin başlayıp başlamadığı araştırılıyor. Peki, GTA 6 PC ne zaman çıkacak, bilgisayar sürümü için tarih açıklandı mı? GTA 6 indirmeye açıldı mı, ön yükleme ne zaman başladı? İşte oyunun çıkış tarihi ve indirme sürecine ilişkin merak edilenler...

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Oyunun duyurulan platformları PlayStation 5 ve Xbox Series X|S olarak belirtiliyor. Şirketin resmi internet sitesinde de PC sürümü için bir tarih veya çıkış takvimi yer almıyor.

Bu nedenle GTA 6'nın bilgisayara ne zaman geleceği henüz kesinleşmiş değil. PC sürümünün 2027 yılında çıkacağı yönündeki iddialar bulunsa da Rockstar Games tarafından doğrulanmış bir tarih bulunmuyor. Oyunun bilgisayar sürümüne ilişkin resmi açıklama yapılmadan paylaşılan tarihler kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.

GTA 6 İNDİRMEYE AÇILDI MI?

GTA 6'nın dijital ön yüklemesi 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. Ancak bu işlem şu an için oyunun dijital sürümünü ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarını kapsıyor.

Rockstar Games'in 10 Kasım tarihli resmi duyurusuna göre dijital ön sipariş sahipleri oyunu çıkış tarihinden önce cihazlarına indirebiliyor. Böylece oyuncuların 19 Kasım'daki çıkış gününde indirme işlemini beklemeden oyuna erişmeye hazır olması amaçlanıyor.

PC sürümü henüz duyurulmadığı için bilgisayar kullanıcılarına yönelik resmi bir indirme veya ön yükleme seçeneği de bulunmuyor.

GTA 6 ÖN YÜKLEME NE ZAMAN BAŞLADI?

Rockstar Games tarafından açıklanan takvime göre GTA 6'nın dijital ön yüklemesi 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. Ön yükleme tarihleri platformlara göre şöyle belirlendi:

PlayStation 5: 10 Kasım 2026, yerel saatle 00.00.

Xbox Series X|S: 10 Kasım 2026, GMT ile 00.00.

Dijital ön sipariş veren oyuncular, oyunu önceden indirerek 19 Kasım'daki çıkış tarihine hazırlanabiliyor. Fiziksel sürüm için kutu içerisinden çıkan dijital indirme kodlarının ise 12 Kasım'dan itibaren oyunculara ulaştırılması planlanıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya sürülecek. Oyunun ilk çıkışı PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için gerçekleştirilecek.

Konsol sürümlerinde oyunun 19 Kasım'da yerel saatle 00.00'da erişime açılması planlanıyor. PC sürümünün çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ İÇİN ÖN SİPARİŞ VE İNDİRME BAŞLADI MI?

GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi ön sipariş veya indirme süreci başlamadı. Rockstar Games'in açıkladığı dijital ön sipariş ve ön yükleme seçenekleri PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümleriyle sınırlı.

Bilgisayar kullanıcılarının oyunu hangi tarihte satın alabileceği ve indirebileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle PC sürümüne ait olduğu iddia edilen indirme bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.