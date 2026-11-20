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GTA 6 Mandy gerçekte kim, Mandy'yi kim seslendiriyor, GTA 6 Mandy'nin evi haritada nerede ve Mandy görevi nasıl tamamlanır soruları, oyunun çıkışının ardından oyuncuların en çok araştırdığı konular arasına girdi. GTA 6'da Mandy karakterine hayat veren isim Lexie Shoaibi. Oyuncu, Mandy'yi kendisinin canlandırdığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu; Rockstar Games'in paylaştığı resmi oyuncu kadrosunda da Mandy rolü için Shoaibi'nin adı yer alıyor. Mandy görevi oyunun 1. bölümünde, Leonida Keys bölgesindeki Key Lento kasabasında geçiyor. Görev, Jason'ın patronu Brian Heder'dan gelen telefonla başlıyor ve haritada dolar işaretiyle gösteriliyor. İşte GTA 6 Mandy karakteri, gerçek adı ve görevin harita konumuna dair tüm detaylar.

GTA 6 MANDY GERÇEKTE KİM?

GTA 6'da Mandy karakterini canlandıran oyuncu Lexie Shoaibi. Shoaibi, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyundaki Mandy rolünü üstlendiğini açıkladı. Rockstar Games'in yayımladığı resmi oyuncu kadrosunda da Mandy rolünün karşısında Lexie Shoaibi'nin adı bulunuyor. Böylece oyuncunun açıklaması ile Rockstar'ın resmi listesi birbirini doğruladı.

LEXIE SHOAIBI KİMDİR?

Lexie Shoaibi, bugüne kadar sınırlı sayıda yapımda rol alan bir oyuncu. Shoaibi, özellikle 2016 yapımı Paradise by the Dashboard Light ve 2021'de yayımlanan Atom filmleriyle tanınıyor. GTA 6'daki Mandy rolü, oyuncunun adının oyun dünyasında çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

GTA 6 MANDY GÖREVİ NEDİR?

GTA 6'da Mandy ile karşılaşılan kira toplama görevi, oyunun 1. bölümünde (Chapter 1) yer alıyor. Görev, Jason Duval'ın patronu Brian Heder'dan aldığı telefonla başlıyor. Brian, Jason'dan geciken kira ödemelerini toplamasını istiyor. Bu görüşmenin ardından Mandy'nin evi, Jason'ın uğraması gereken adresler arasına ekleniyor.

Jason, kirayı almak için Mandy'nin kapısını çaldığında işler beklediği gibi gitmiyor. Mandy, borcunu ödemeden önce mutfaktaki tıkanmış lavabonun tamir edilmesini istiyor. Bunun üzerine Jason'ın önce banyodaki pompayı alması, ardından mutfak lavabosundaki tıkanıklığı açması gerekiyor. Tesisat sorunu çözüldükten sonra görev tamamlanıyor.

MANDY İLE JASON ARASINDA NE GEÇİYOR?

Görevin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Mandy ile Jason arasındaki diyaloglar. Mandy, Jason'la geçmişte evlenmenin eşiğine geldiklerini hatırlatıyor ve eski ilişkilerine sık sık gönderme yapıyor. Karakter, Lucia'ya karşı duyduğu kıskançlığı da saklamıyor. Bu konuşmalar, Jason'ın geçmişine dair yeni ipuçları verdiği için oyuncuların ilgisini çekiyor.

GTA 6 MANDY'NİN EVİ HARİTADA NEREDE?

GTA 6'da Mandy'nin evi, Leonida Keys bölgesindeki Key Lento kasabasında bulunuyor. Ev, Peach Palm Drive yakınlarında, Jason'ın yaşadığı evin birkaç blok ötesindeki mavi renkli müstakil bir yapı. Görev aktif hale geldiğinde haritada dolar işaretiyle gösteriliyor; oyuncular işareti takip ederek eve kolayca ulaşabiliyor.

GTA 6 MANDY GÖREVİ KONUM BİLGİLERİ

Mandy görevine ilişkin bilgiler şöyle:

Bölüm: Chapter 1

Bölge: Leonida Keys

Kasaba: Key Lento

Konum: Peach Palm Drive yakınları

Ev: Jason'ın evinin birkaç blok ötesindeki mavi müstakil ev

Görev başlangıcı: Brian Heder'ın telefonu

Görev işareti: Haritada dolar simgesi

Görev şartı: Banyodaki pompayı alıp mutfak lavabosunu açmak