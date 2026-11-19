Rockstar Games'in bugün çıkan yeni oyunu GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen bir yayın kesitinde, oyun içindeki evlerden birinin duvarında Fenerbahçe forması giyen bir futbolcunun posteri yer alıyor. Posterdeki futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğu öne sürülüyor. Görüntünün gerçek bir oyun kaydı olduğunu savunanların yanı sıra posterin sonradan eklendiğini ve görüntünün düzenlendiğini düşünenler de bulunuyor. Ancak söz konusu görüntünün GTA 6'nın orijinal sürümünden alındığına ya da posterin oyunda gerçekten yer aldığına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor. Rockstar Games de konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. GTA 6'daki İrfan Can Kahveci posteri gerçek mi, montaj mı, yapay zeka ile mi üretildi ve Rockstar'dan açıklama geldi mi soruları oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

GTA 6 İRFAN CAN KAHVECİ RESMİ GERÇEK Mİ?

GTA 6'daki İrfan Can Kahveci posterinin gerçek olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Görüntünün oyunun orijinal sürümünden alındığına ya da posterin oyunda gerçekten bulunduğuna dair resmi bir doğrulama bulunmuyor.

GÖRÜNTÜ MONTAJ MI, YAPAY ZEKA MI?

Görüntünün montaj ya da yapay zeka ürünü olup olmadığı da kesinleşmiş değil. Bazı oyuncular, posterin görüntüye sonradan eklendiğini ve kaydın düzenlenmiş olabileceğini öne sürüyor. GTA 6'nın çıkışından önce de oyuna ait olduğu iddia edilen çok sayıda görüntünün, yapay zeka ile üretildiği ya da düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle oyuna ait olduğu öne sürülen görüntülere temkinli yaklaşılması gerekiyor.

GÖRÜNTÜDE NE VAR?

Yayın kesitinde, bir yayıncının GTA 6'da oyun içindeki evlerden birine girdiği görülüyor. Evin duvarında, Fenerbahçe forması giyen bir futbolcunun posteri dikkat çekiyor. Posterdeki futbolcunun Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci olduğu iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜNÜN GERÇEK OLDUĞUNU SAVUNANLAR NE DİYOR?

Görüntünün gerçek olduğunu düşünen bazı oyuncular, Rockstar Games'in oyuna Türkiye'den bir futbolcuyu dahil etmiş olabileceğini savunuyor. Ancak bu iddia da herhangi bir resmi bilgiyle doğrulanmış değil.

ROCKSTAR GAMES'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Hayır, Rockstar Games görüntüye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. İrfan Can Kahveci ya da Fenerbahçe tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

GTA 6'DA GERÇEK FUTBOLCULAR VAR MI?

Rockstar Games, GTA serisinde gerçek kişilerin isimlerini ve görüntülerini genellikle kullanmıyor. Serinin önceki oyunlarında da gerçek markalar ve ünlüler yerine, bunlardan esinlenen kurgusal isimler ve parodiler tercih edilmişti. Bu nedenle GTA 6'da gerçek bir futbolcunun posterinin yer alması, serinin genel yaklaşımı açısından alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci, 15 Temmuz 1995'te Ankara'da doğdu. Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Kahveci, daha sonra Medipol Başakşehir forması giydi. 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Oyun, Türkiye'de 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00'da oynanabilir hale geldi.