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Oyun dünyasının merakla beklenen yapımlarından Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüldü. Oyuncular dijital satın alma seçeneklerinin yanı sıra oyunu kutulu olarak edinmek isteyenlerin de araştırdığı konular arasında GTA 6 CD ve diskli sürüm seçenekleri yer alıyor. Peki, GTA 6 CD var mı? GTA 6 CD çıkacak mı? Detaylar haberimizde.

GTA 6 CD VAR MI?

GTA 6'nın kutulu fiziksel sürümü satışa sunulmuş olsa da Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre kutunun içerisinde CD veya oyun diski bulunmuyor. Fiziksel sürümü satın alan oyunculara, oyunu PlayStation Store veya Microsoft Store üzerinden indirebilmeleri için bir dijital indirme kodu veriliyor.

Dolayısıyla GTA 6'yı kutulu olarak satın almak mümkün ancak bu, geleneksel anlamda diskli bir oyun kopyası edinileceği anlamına gelmiyor. Oyuncuların oyunu yükleyebilmesi için kutudaki kodu ilgili platformdaki hesapları üzerinden kullanması gerekiyor.

GTA 6 CD ÇIKACAK MI?

GTA 6'nın diskli sürümünün ne zaman satışa sunulacağına ilişkin Rockstar Games tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Şirketin resmi destek sayfasında fiziksel sürümün indirme kodu içerdiği ve kutuda disk bulunmadığı açıkça belirtiliyor.

Bu nedenle ilerleyen dönemde ayrıca diskli bir GTA 6 sürümünün satışa çıkacağı kesinleşmiş değil. Rockstar Games yeni bir açıklama yapmadığı sürece diskli sürümün çıkış tarihi veya satış planı hakkında kesin bilgi vermek mümkün değil.

GTA 6 KUTULU SÜRÜM NASIL ÇALIŞIYOR?

GTA 6'nın fiziksel kutulu sürümünü satın alan oyuncular, kutu içerisindeki dijital kodu kullanarak oyunu cihazlarına indirebiliyor. Bu sistemde kutu ve satın alma işlemi fiziksel olsa da oyunun kendisi disk üzerinden yüklenmiyor.

Rockstar Games, kodların kullanılacağı platform hesabının bölgesine ilişkin kısıtlamalar bulunduğunu da belirtiyor. Bu nedenle satın alma sırasında oyunun, oyuncunun PlayStation veya Xbox hesabının bölgesiyle uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.