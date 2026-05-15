GSB personel alımı (BAŞVURU EKRANI) Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? GSB personel alımı başvurusu ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı personel alım sürecine ilişkin merak edilen detayları duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre bakanlık, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel istihdam edecek. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz kadrolarını kapsayan alımlarda adaylar, 2024 KPSS B grubu puanı esas alınarak değerlendirilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı için başvurular 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 24 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru süreci, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yürütülecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere personel alımı sürecinin başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni personel alımlarının gençlik ve spor hizmetlerine katkı sağlayacağını belirtti.

2026 yılı personel alımında şu kadrolar için istihdam gerçekleştirilecek:

150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

783 destek personeli (temizlik)

114 elektrik tesisatçısı

121 sıhhi tesisatçı

204 iklimlendirme personeli

180 havuz suyu operatörü

58 marangoz

Toplamda 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB personel alımı kapsamında adayların hem genel hem de pozisyona özel şartları taşıması gerekiyor. Başvuru şartlarının, son başvuru tarihi itibarıyla eksiksiz şekilde sağlanması gerekiyor.

Genel Başvuru Şartları

Adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

2024 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden gerekli puanı almış olmak

Başvurulan pozisyon için belirlenen niteliklere sahip olmak

Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak

Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak

Sözleşmesi feshedilen adaylar için en az 1 yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

Vardiyalı çalışma sistemine engel bir durumunun olmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosu İçin Özel Şartlar

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için ayrıca bazı özel kriterler uygulanacak.

Buna göre adayların:

Lisans veya ön lisans mezunu olması

Erkek aday olması

Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan şartları taşıması

Geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması

“Özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu bulundurması gerekiyor.

Kadrolara göre eğitim şartları ve teknik yeterlilik kriterleri değişiklik gösterecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSB personel alımı başvuruları yalnızca dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet sistemi aracılığıyla tamamlayabilecek.

Başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak.

Başvuru sürecinde adayların:

e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapması

İlgili personel alım ilanını seçmesi

Başvurmak istediği kadroyu belirlemesi

İstenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemesi

Başvuruyu elektronik ortamda onaylaması gerekiyor

Başvurular yalnızca sistem üzerinden alınacağından eksik veya hatalı yapılan işlemler adayın sorumluluğunda olacak.

GSB personel alımı sonuçlarının ise başvuru sürecinin ardından Kariyer Kapısı sistemi üzerinden duyurulması bekleniyor. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerde ayrıca yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.