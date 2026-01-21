Griezmann neden yok, yedek mi, cezalı mı, sakat mı, kadroda yok mu (Galatasaray Atletico Madrid)?

Sarı-kırmızılı temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak kritik Atletico Madrid maçı öncesinde, Antoine Griezmann'ın kadroda yer almaması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Diego Simeone'nin sahaya süreceği 11'de kilit rol oynaması beklenen ancak son dakika gelişmesiyle takımdan ayrı kalan oyuncu için "Griezmann yedek mi, neden oynamıyor?" araştırmaları hız kazandı. Yıldız futbolcunun sakatlık durumu veya teknik heyetin tercihi hakkındaki en son bilgileri, maç öncesi raporları ve İspanya basınından yansıyan gelişmeleri sizler için analiz ettik.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 21 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. İstanbul'un büyülü atmosferinde, RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak bu dev mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA? TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği müjde geldi. Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler ise tabii uygulaması üzerinden takip edebilecek. TRT 1 kanalına şu platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk : 23. Kanal

• D-Smart : 26. Kanal

• Kablo TV : 22. Kanal

• Tivibu : 22. Kanal

• Turkcell TV +: 21. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

GRIEZMANN NEDEN YOK, YEDEK Mİ?

Maç öncesinde açıklanan ilk 11'lerde en büyük sürpriz Atletico Madrid cephesinde yaşandı. İspanyol ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann, teknik direktör Diego Simeone'nin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başlıyor. Fransız yıldızın yokluğunda hücum hattında Sörloth ve Alvarez ikilisi görev alırken, Griezmann'ın maçın ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak oyuna dahil olması bekleniyor.