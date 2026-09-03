Greenwood ve Guendouzi kaç maç ceza alacak, UEFA Greenwood ve Guendouzi hangi maddelerden sevk edildi?

UEFA, Lyon karşılaşmasının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile birlikte Greenwood ve Guendouzi hakkında disiplin süreci başlattı. İki futbolcunun Lyon taraftarlarına yönelik olduğu öne sürülen provokatif hareketleri ve maç sonrasında yaşanan arbede soruşturmanın konusu olurken, Greenwood ve Guendouzi'nin kaç maç ceza alacağı henüz kesinleşmedi.

FENERBAHÇE’DE GUENDOUZI VE GREENWOOD İÇİN UEFA SORUŞTURMASI

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalan Fenerbahçe’de, karşılaşma sonrası yaşanan gerginlikler gündeme damga vurdu. Mücadele sırasında ve maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli takımın yıldızları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Özellikle Guendouzi’nin Lyon tribünleriyle yaşadığı gerilim ve maçın ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan arbede UEFA’nın incelemesine konu oldu. Guendouzi ve Greenwood’un eski kulüpleri Marsilya’ya gönderme olarak yaptığı öne sürülen el hareketleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

UEFA’DAN GUENDOUZI VE GREENWOOD İÇİN SORUŞTURMA

Fenerbahçe’nin Lyon karşısında aldığı galibiyetin ardından gözler UEFA’nın disiplin sürecine çevrildi. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamayla Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı duyuruldu.

Soruşturmanın sonucunda futbolcuların herhangi bir ceza alıp almayacağı ve ceza verilmesi halinde kaç maç men uygulanacağı merak konusu oldu. UEFA Disiplin Kurulu, kararını maç raporları, görüntüler ve diğer delilleri inceleyerek verecek.

GUENDOUZI KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Spor hukukçusu Anıl Dinçer’in değerlendirmesine göre Guendouzi’nin tribünlere yönelik hareketleri, UEFA Disiplin Talimatı kapsamında “seyircileri tahrik etme” ve “sportmenliğe aykırı davranış” hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir.

Bu kapsamda Fransız futbolcunun en az 1 maç men cezası riski bulunuyor. Ancak maç sonunda tünelde yaşanan olaylar soruşturmanın en kritik bölümünü oluşturuyor. Guendouzi’nin başka bir kişiye saldırı kapsamında değerlendirilmesi halinde en az 3 maç, olayın daha ağır bir saldırı olarak nitelendirilmesi durumunda ise daha yüksek bir ceza gündeme gelebilir.

GREENWOOD İÇİN DE CEZA İHTİMALİ BULUNUYOR

Mason Greenwood’un da Guendouzi ile birlikte tribünlere yönelik hareketleri nedeniyle UEFA’nın disiplin sürecinde yer aldığı belirtiliyor. İngiliz futbolcunun alabileceği cezanın niteliği, UEFA’nın görüntüler ve maç raporları üzerinden yapacağı değerlendirme sonucunda netleşecek.

Greenwood ve Guendouzi’nin yaptığı hareketlerin hangi kapsamda değerlendirileceği ve iki futbolcuya maç men cezası verilip verilmeyeceği UEFA’nın nihai kararıyla belli olacak.

DELİLLER UEFA’NIN KARARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

UEFA Disiplin Kurulu’nun kararında yalnızca maç görüntülerinin değil, hakem ve maç delegesi raporlarının yanı sıra güvenlik raporları ve tarafların ifadelerinin de etkili olması bekleniyor.

Özellikle maç sonunda soyunma odası koridorlarında yaşanan arbede ile Lyon teknik ekibinden bir kişinin Guendouzi’ye yönelik saldırı girişimi iddiaları soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

LYON CEPHESİ DE İNCELENECEK

Yaşanan olaylarda yalnızca Fenerbahçeli futbolcuların davranışlarının değil, Lyon taraftarlarının ve ev sahibi kulübün sorumluluklarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Guendouzi, maç sırasında Lyon taraftarlarının kendisine ailevi değerlere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade etmişti.

Lyon taraftarlarının davranışları, sahaya yabancı madde atılması ve stadyumdaki güvenlik önlemleri de UEFA tarafından incelenebilecek konular arasında yer alıyor. Bu nedenle soruşturmanın yalnızca Guendouzi ve Greenwood ile sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor.

GUENDOUZI VE GREENWOOD KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Guendouzi ve Greenwood’un kaç maç ceza alacağı şu aşamada kesinleşmiş değil. UEFA Disiplin Kurulu’nun incelemesinin ardından futbolcular hakkında nihai karar verilecek.

UEFA’nın vereceği kararda olayların niteliği, futbolcuların eylemleri, maç raporları ve mevcut görüntüler belirleyici olacak. Fenerbahçe cephesinin ise savunmasında tribünlerden gelen hakaretleri ve yaşanan güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek olası cezaların indirilmesini talep etmesi bekleniyor.

UEFA Disiplin Kurulu’nun kararının ardından tarafların belirli koşullarda UEFA Tahkim Kurulu’na, sonrasında ise Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor.