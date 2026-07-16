GREENWOOD UÇAK TAKİP KODU (FLIGHTRADAR24 CANLI İZLE) Greenwood uçak takip kodu ne? Greenwood'un uçağı nasıl izlenir?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood’un İstanbul yolculuğu, sarı lacivertli taraftarların yakından takip ettiği konular arasında bulunuyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyen İngiliz futbolcunun transfer süreci kapsamında İstanbul’a gelişi için uçuş planlaması yapıldı.

GREENWOOD UÇAK TAKİP KODU (CANLI İZLE)

24 yaşındaki kanat-forvet oyuncusunun Manchester’dan İstanbul’a gerçekleştireceği yolculuk öncesinde uçak takip bilgileri de belli oldu. Greenwood’un Türkiye’ye gelişini takip etmek isteyen taraftarlar, uçuş takip platformları üzerinden uçağın konumunu anlık olarak görüntüleyebilecek.

Mason Greenwood’un İstanbul seyahati için planlanan uçuşun kodunun TK1994 olduğu öğrenildi. Taraftarlar, bu uçuş kodunu kullanarak uçağın kalkış, seyir ve iniş bilgilerine ulaşabilecek.

GREENWOOD UÇAK TAKİP KODU NE?

Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları kapsamında İstanbul’a getirilmesi planlanan Mason Greenwood’un uçak takip kodu TK1994 olarak açıklandı.

İngiliz futbolcunun, İngiltere’nin Manchester kentinden İstanbul’a gelmesi planlanırken uçuşun saat 16.50’de gerçekleşmesi bekleniyor. Greenwood’un yolculuğunu takip etmek isteyen futbolseverler, uçuş takip uygulamalarında TK1994 kodunu aratarak uçağın güncel durumunu kontrol edebilir.

Uçak takip kodları, hava yolu şirketleri tarafından gerçekleştirilen seferlerin dijital sistemler üzerinden izlenebilmesini sağlayan özel bilgilerdir. Bu kodlar sayesinde yolcular ve takip etmek isteyen kişiler, uçağın kalkış noktası, varış noktası, tahmini iniş saati ve mevcut konumu gibi bilgilere ulaşabilir.

Mason Greenwood’un İstanbul uçuşunu takip etmek isteyen kullanıcılar, özellikle Flightradar24 ve FlightAware gibi uluslararası uçuş takip platformlarını kullanabilir.

GREENWOOD'UN UÇAĞI NASIL İZLENİR?

Mason Greenwood’un uçağını takip etmek isteyen taraftarların öncelikle uçuş takip uygulamalarından birine giriş yapması gerekiyor. Flightradar24 ve FlightAware gibi platformlarda uçuş kodu bölümüne TK1994 bilgisi yazılarak arama yapılabiliyor.

Arama sonucunda uçuşun aktif olması durumunda uçağın harita üzerindeki konumu, kalkış bilgileri ve İstanbul’a tahmini varış saati görüntülenebiliyor.

FLIGHTRADAR24 ÜZERİNDEN GREENWOOD UÇAĞI TAKİBİ

Flightradar24, dünya genelindeki uçuşların canlı olarak takip edilmesine imkan sağlayan platformlardan biri olarak kullanılıyor. Kullanıcılar, uygulama veya internet sitesi üzerinden uçuş numarası bölümüne TK1994 kodunu girerek Mason Greenwood’un uçağının durumunu kontrol edebilir.

Platform üzerinden uçuşun:

Kalkış noktası,

Varış noktası,

Uçağın anlık konumu,

Tahmini iniş saati

gibi bilgiler takip edilebilir.