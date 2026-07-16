Greenwood uçağını kaç kişi takip ediyor, Greenwood'un uçuşu izlenmesi kaç, rekor mu?

Fenerbahçe taraftarlarının gündeminde bu kez "Greenwood uçağını kaç kişi takip ediyor?" ve "Greenwood'un uçuşu izlenmesi kaç?" soruları yer alıyor. İngiliz yıldızın İstanbul yolculuğu canlı uçuş takip platformlarında yoğun ilgi görürken, uçağı anbean takip eden kişi sayısı da dikkat çekiyor. İşte Greenwood'un İstanbul uçuşuna dair son gelişmeler ve güncel takip verileri...

GREENWOOD'U TAŞIYAN UÇAK EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞ OLDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u taşıyan uçak, İstanbul yolculuğu sırasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İngiliz yıldızın Türkiye'ye gelişini anbean takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, uçuş takip platformlarında rekor ilgi gösterdi. Greenwood'un uçağı, FlightRadar24'te günün en çok izlenen uçuşları arasına girdi.

GREENWOOD TÜRKİYE YOLUNDA

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood, ailesiyle birlikte İngiltere'den İstanbul'a hareket etti. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye gelen yıldız futbolcunun, İstanbul Havalimanı'na öğleden sonra iniş yapması bekleniyor. Taraftarlar ise hem havalimanındaki karşılamaya hem de canlı uçuş takibine yoğun ilgi gösteriyor.

FLIGHTRADAR24'TE BÜYÜK İLGİ

Greenwood'u taşıyan uçak, dünyanın en popüler uçuş takip platformlarından FlightRadar24'te günün en çok takip edilen uçuşlarından biri oldu. Fenerbahçe taraftarları, yıldız futbolcunun İstanbul yolculuğunu anbean takip ederek uçağın konumunu canlı olarak izledi.

2 BİNDEN FAZLA TARAFTAR UÇAĞI TAKİP ETTİ

Uçuş takip verilerine göre Greenwood'un bulunduğu uçağı aynı anda 2 binden fazla kişi takip etti. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisi sosyal medyada da gündem olurken, yıldız futbolcunun İstanbul'a inişi öncesinde heyecan zirveye ulaştı.

TARAFTARLAR HAVALİMANINDA KARŞILAYACAK

Mason Greenwood'un İstanbul'a ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atmasının ardından takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarların da İstanbul Havalimanı'nda yeni transferlerini coşkulu bir şekilde karşılaması bekleniyor.