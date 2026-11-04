Greenwood neden hapse girdi? Mason Greenwood tecavüz olayı nedir?

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Mason Greenwood hapse girmedi ve hakkındaki suçlamalardan mahkum olmadı. İngiliz futbolcu hakkındaki tüm suçlamalar, 2023 yılının şubat ayında İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) tarafından düşürüldü. İşte Mason Greenwood'un yaşadığı hukuki sürece dair bilinenler.

GREENWOOD HAPSE GİRDİ Mİ?

Hayır, Mason Greenwood hapse girmedi. İngiliz futbolcu, Ocak 2022'de bir kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Greenwood, soruşturma süreci boyunca kefaletle serbest kaldı. Ekim 2022'de kefalet şartlarını ihlal ettiği iddiasıyla kısa bir süre gözaltında tutulan Greenwood, ardından yeniden kefaletle serbest bırakıldı. Futbolcu hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı verilmedi.

GREENWOOD TECAVÜZ OLAYI NEDİR?

Ocak 2022'de bir kadın, sosyal medyada yaralandığını gösteren fotoğraflar ve ses kayıtları paylaşarak Mason Greenwood'u şiddet uygulamakla suçladı. Paylaşımların ardından İngiliz polisi soruşturma başlattı ve Greenwood, cinsel saldırı ve darp şüphesiyle gözaltına alındı.

Ekim 2022'de Greenwood hakkında tecavüze teşebbüs, kontrol edici ve baskıcı davranış ile fiziksel zarara yol açan saldırı suçlamalarıyla dava açıldı.

GREENWOOD SUÇLAMALARDAN AKLANDI MI?

Mason Greenwood hakkındaki tüm suçlamalar, 2 Şubat 2023'te İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi tarafından düşürüldü. Savcılık, kilit tanıkların davadan çekilmesi ve ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle mahkumiyet için gerçekçi bir ihtimal kalmadığını açıkladı. Böylece Greenwood hakkındaki dava, mahkemeye taşınmadan sona erdi.

Suçlamaların düşürülmesinin ardından açıklama yapan Greenwood, yaşanan süreç sona erdiği için rahatladığını söyledi ve kendisine destek olanlara teşekkür etti.

GREENWOOD MANCHESTER UNITED'DAN NEDEN AYRILDI?

Suçlamaların düşürülmesinin ardından Manchester United, Greenwood'un geleceğiyle ilgili kulüp içi bir inceleme başlattı. Kulüp, Ağustos 2023'te yaptığı açıklamayla Greenwood'un takıma dönmeyeceğini ve kariyerine Manchester United dışında devam edeceğini duyurdu. Kararın ardından Greenwood, İspanyol ekibi Getafe'ye kiralık olarak gönderildi.

GREENWOOD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mason Greenwood, futbolculuk kariyerine Manchester United altyapısında başladı ve A takımda da forma giydi. Getafe'deki kiralık döneminin ardından Fransız ekibi Olympique de Marseille'e transfer olan Greenwood, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. İngiliz futbolcu, bugün Fenerbahçe forması giyiyor.

MASON GREENWOOD KİMDİR?

Mason Greenwood, 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde doğdu. Manchester United altyapısından yetişen Greenwood, genç yaşta A takıma yükselerek İngiliz futbolunun en parlak yetenekleri arasında gösterildi. İngiltere A Milli Takımı'nda da forma giyen Greenwood, hukuki sürecin ardından Jamaika Milli Takımı'nı tercih edebileceği yönünde de haberlere konu oldu. Greenwood, Fenerbahçe'de hücum hattının önemli isimleri arasında yer alıyor.