Gözün saydam tabakasının üzerine doğrudan uygulanan kontak lensler ilk icat edildiğinde hangisinden yapılmıştır?

Sorunun doğru cevabı "Camdan" oldu. İlk kontak lensler, 19. yüzyılın sonlarında üflenmiş camdan üretildi. İşte kontak lensin tarihi ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"GÖZÜN SAYDAM TABAKASININ ÜZERİNE DOĞRUDAN UYGULANAN KONTAK LENSLER İLK İCAT EDİLDİĞİNDE HANGİSİNDEN YAPILMIŞTIR?"

A) Plastikten

B) Camdan

C) Silikondan

D) Jelden

Doğru cevap: B) Camdan

İLK KONTAK LENSİ KİM İCAT ETTİ?

İlk kullanılabilir kontak lens, 1888 yılında Alman göz doktoru Adolf Eugen Fick tarafından geliştirildi. Fick'in camdan yaptığı lens, yalnızca korneayı değil gözün beyaz kısmını da kaplayan büyük bir yapıya sahipti. Aynı dönemde Fransız doktor Eugène Kalt ve Alman August Müller de camdan kontak lens çalışmaları yaptı. Ancak cam lensler ağır olduğu ve gözün oksijen almasını engellediği için ancak birkaç saat takılabiliyordu.

KONTAK LENS FİKRİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Kontak lens fikri, cam lenslerden yüzyıllar önce ortaya atıldı. İtalyan bilim insanı ve sanatçı Leonardo da Vinci, 1508 yılında suyun gözün kırma gücünü nasıl değiştirdiğine dair çizimler yaptı. Fransız filozof René Descartes da 1636 yılında gözle doğrudan temas eden bir mercek fikrini ortaya attı. Ancak bu fikirler, uygulanabilir bir kontak lense dönüşmedi.

KONTAK LENSLER NASIL GELİŞTİ?

Kontak lenslerin gelişimi şu aşamalardan geçti:

1888: Camdan yapılan ilk kontak lensler geliştirildi.

1930'lu ve 1940'lı yıllar: Plastik malzemeden üretilen sert lensler kullanılmaya başlandı. PMMA adı verilen bu plastik, camdan çok daha hafifti.

1960'lı yıllar: Çek kimyager Otto Wichterle'nin geliştirdiği hidrojel malzemeyle yumuşak kontak lensler üretildi.

1990'ların sonu: Gözün daha fazla oksijen almasını sağlayan silikon hidrojel lensler piyasaya çıktı.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler de kontak lens tarihinde kullanılan malzemeler:

Plastikten: Plastik lensler, cam lenslerin ardından 20. yüzyılın ilk yarısında kullanılmaya başlandı. İlk kontak lensler plastikten yapılmadı.

Silikondan: Silikon hidrojel lensler, 1990'lı yılların sonunda geliştirilen modern lensler arasında yer alıyor.

Jelden: Hidrojel adı verilen yumuşak lens malzemesi 1960'lı yıllarda geliştirildi. Günümüzde en yaygın kullanılan lens türleri arasında yer alıyor.