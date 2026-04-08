Göztepe Galatasaray ne maçı, lig maçı mı, Ziraat Türkiye Kupası maçı mı?

Göztepe - Galatasaray maçına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. İki köklü kulübün karşılaşacağı bu önemli mücadele öncesinde “maç lig kapsamında mı oynanacak yoksa Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi mi olacak?” sorusu en çok aranan konular arasında yer alıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın statüsü ve önemi hakkında bilgi edinmek için gelişmeleri yakından takip ediyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE MAÇIDIR?

Göztepe Galatasaray maçı Trendyol Süper Lig erteleme maçıdır.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını ve ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir randevu futbolseverleri bekliyor. İzmir’in köklü ekibi Göztepe, kendi sahasında ligin iddialı takımlarından Galatasaray’ı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nun ateşli atmosferinde oynanacak bu dev mücadele öncesi taraftarlar, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve saatini merakla araştırmaya başladı. İşte Göztepe - Galatasaray maçına dair tüm ayrıntılar:

Süper Lig heyecanında haftanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Göztepe - Galatasaray mücadelesi, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte saat 20:00’de başlayacak olan bu zorlu karşılaşma, her iki takımın da puan tablosundaki kaderini belirleyecek bir öneme sahip.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzmir’deki bu büyük kapışma, Trendyol Süper Lig’in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Maçı canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyen izleyiciler, beIN Sports kanalını tercih edebilecekler. Mücadele boyunca tüm kritik anlar, pozisyonlar ve goller canlı yayınla ekranlara taşınacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Göztepe - Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler için erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• İnternet: TOD ve beIN Connect platformları üzerinden şifreli olarak takip edilebilir.

DEV RANDEVU İZMİR GÜRSEL AKSEL STADYUMU’NDA

Ev sahibi Göztepe, Galatasaray’ı İzmir’in modern spor komplekslerinden biri olan Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak. Hafta içi olmasına rağmen tribünlerin tamamen dolması beklenen karşılaşmada, taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda hata yapmadan deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.