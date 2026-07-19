"Göztepe Al Dhafra maçı hangi kanalda, Göztepe Al Dhafra nereden CANLI izlenir?" sorusu, hazırlık maçını kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Yeni sezon öncesinde son durumunu görmek isteyen Göztepe'nin Al Dhafra karşılaşmasının canlı yayın bilgileri, maç saati ve izleme seçenekleri arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

GÖZTEPE AL DHAFRA MAÇI HANGİ KANALDA, GÖZTEPE AL DHAFRA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göztepe, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise "Göztepe Al Dhafra maçı hangi kanalda?", "Göztepe Al Dhafra nereden canlı izlenir?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve maçın detayları...

GÖZTEPE AL DHAFRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Al Dhafra arasında oynanacak hazırlık karşılaşması için resmi bir canlı yayın bulunmuyor. Mücadele, televizyon kanalları veya dijital platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak.

GÖZTEPE AL DHAFRA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar için herhangi bir yayın platformu açıklanmadı. Bu nedenle mücadele televizyon ya da internet üzerinden canlı izlenemeyecek. Maçla ilgili gelişmeler ise kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve spor haber platformları üzerinden takip edilebilecek.

GÖZTEPE AL DHAFRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Al Dhafra arasındaki hazırlık maçı 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 18.00 olarak açıklandı.

GÖZTEPE AL DHAFRA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi Slovenya'da bulunan bir stadyumda oynanacak. Göztepe, yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da çıktığı hazırlık maçlarında takımın son durumunu test etmeyi amaçlıyor.

GÖZTEPE YENİ SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde hazırlık karşılaşmalarıyla hem fiziksel seviyesini yükseltmeyi hem de teknik heyetin belirlediği oyun planını sahaya yansıtmayı hedefliyor. Al Dhafra karşısında alınacak sonuçtan çok oyuncuların performansı ve takım uyumu teknik ekip açısından önem taşıyor.