Gözleri Karadeniz final mi yapıyor?

Güncelleme:
Son günlerde kulislerde dolaşan bilgilere bakılırsa Gözleri Karadeniz ekran macerasını noktalıyor olabilir. Dizinin, 16. bölüm itibarıyla final yapacağı yönündeki söylentiler merak uyandırdı.

Televizyon dünyasından gelen kulis iddialarına göre Gözleri Karadeniz dizisi için yolun sonu göründü. Peki, Gözleri Karadeniz final mi yapıyor?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Karadeniz'in sert ve asi atmosferinden İstanbul'un karmaşık yaşamına uzanan hikâyede, aşk ile intikam iç içe ilerliyor. Dizide, Azil ile Güneş'in beklenmedik karşılaşmasıyla başlayan duygusal yolculuk ekrana taşındı. Zorlu koşullar altında büyüyen bu ilişki, saklanan aile gerçekleri ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla sık sık sınavdan geçti.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI

Yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da öne çıktı. Dizide rol alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde yer aldı:

• Halit Özgür Sarı – Azil Yılmaz

• Özge Yağız – Güneş Aydınay

• Mehmet Özgür – Osman Maçari

• Ayten Uncuoğlu – Asiye Maçari

• Yonca Şahinbaş – Nermin Maçari

• Mustafa Açılan – Mehmet Maçari

GÖZLERİ KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin akıbetiyle ilgili izleyicilerin merakı sürerken, Gözleri Karadeniz için final kararı alınıp alınmadığı netlik kazanmış değil. Kulislere yansıyan iddialar konuşulsa da yapım cephesinden konuyla ilgili resmi bir duyuru paylaşılmadı.

GÖZLERİ KARADENİZ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Şu ana kadar dizinin final yapacağına dair yapımcılar ya da yayıncı kanal tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle dizinin geleceğine ilişkin gelişmeler, yapılacak resmi bilgilendirmelerle netleşecek.

Osman DEMİR
title