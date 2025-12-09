Gözleri KaraDeniz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı yapım; Karadeniz'in büyüleyici doğasından yola çıkarak İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Bu noktada izleyicilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 16. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir. Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır. Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur. Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil, denizdeki tehlikeli teslimatı başarıyla tamamladıktan sonra Ertuğrul'la arasındaki güveni pekiştirir ancak Güneş'in İstanbul'a gidip gitmediğini öğrenememenin huzursuzluğunu taşır.

Bu sırada Güneş, Haki'nin havaalanında onu durdurmasıyla İstanbul'a gitmekten vazgeçip Rize'de kalır ve çocuklarla geçirdiği vakitte yeniden nefes alır. Azil, Fatoş'tan Güneş'in gitmediğini öğrenince soluğu onun yanında alır; ikili, ilk kez kalplerindeki kırgınlığı ve yanlış anlamaları açıkça konuşma cesareti bulur. Güneş, Azil'e hâlâ aşık olduğunu fakat güveninin sarsıldığını söyleyerek ilişkilerini zamana bırakmayı teklif eder. Azil ise bu kez duygularını saklamadan Güneş'in hayatında kalmak için mücadele edeceğini hissettirir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan destansı bir serüveni anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, bir gün Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Annesi bildiği Sabriye'nin ölümüyle sarsılan genç adam, köklerini bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak bu yolculuk onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşkın içine sürükler. İhanet, entrika ve güç savaşlarının ortasında kalan Azil'in en büyük mücadelesi, vicdanı ve kalbiyle olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) yer alıyor. Onlara, Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yapım, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz kültürü, doğası, müzikleri ve horon sahneleriyle de büyük beğeni topluyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin çekimleri, Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin'de başladı. Karadeniz'in sisli dağları ve yemyeşil vadileriyle bezeli sahnelerin ardından prodüksiyon ekibi, hikâyenin şehir bölümleri için İstanbul'da çekimlerine devam ediyor.

Bu iki farklı coğrafya, dizinin atmosferine hem görsel hem duygusal derinlik katıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

• Yayın Bilgisi: Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

• Uyarlama Durumu: Yapım, herhangi bir eserden uyarlama değildir; tamamen özgün bir senaryoya sahiptir.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 16. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, ancak kısa süre içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.