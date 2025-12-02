Gözleri KaraDeniz 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı yapım; Karadeniz'in büyüleyici doğasından yola çıkarak İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Bu noktada izleyicilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 15. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan destansı bir serüveni anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, bir gün Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Annesi bildiği Sabriye'nin ölümüyle sarsılan genç adam, köklerini bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak bu yolculuk onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşkın içine sürükler. İhanet, entrika ve güç savaşlarının ortasında kalan Azil'in en büyük mücadelesi, vicdanı ve kalbiyle olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) yer alıyor. Onlara, Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yapım, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz kültürü, doğası, müzikleri ve horon sahneleriyle de büyük beğeni topluyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin çekimleri, Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin'de başladı. Karadeniz'in sisli dağları ve yemyeşil vadileriyle bezeli sahnelerin ardından prodüksiyon ekibi, hikâyenin şehir bölümleri için İstanbul'da çekimlerine devam ediyor.

Bu iki farklı coğrafya, dizinin atmosferine hem görsel hem duygusal derinlik katıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

• Yayın Bilgisi: Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

• Uyarlama Durumu: Yapım, herhangi bir eserden uyarlama değildir; tamamen özgün bir senaryoya sahiptir.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 15. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, ancak kısa süre içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.