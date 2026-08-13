Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Görevimiz Tatil filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görevimiz Tatil filmini izleyecek olanların merak ettiği Görevimiz Tatil konusu nedir, Görevimiz Tatil oyuncuları kimler ve Görevimiz Tatil özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasında yer alan Görevimiz Tatil, aile hayatını ve tatil macerasını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu film, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte filme dair merak edilen detaylar.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Görevimiz Tatil, 2018 yapımı bir Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği filmin senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından kaleme alındı. Film, 23 Şubat 2018 tarihinde sinemaseverlerle buluştu.

Yaklaşık 1 saat 50 dakikalık yapım, aile ve komedi türlerini bir araya getiriyor. Hikâyesi boyunca şehir hayatı, aile ilişkileri ve tatil macerası üzerinden eğlenceli bir anlatım sunuyor.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görevimiz Tatil filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi. Filmin şehir hayatını anlatan bölümleri İstanbul'da çekilirken, ailenin çıktığı yolculuğu ve tatil macerasını yansıtan sahneler için İzmir'deki farklı bölgeler kullanıldı.

İzmir çekimlerinde özellikle Ödemiş ilçesindeki Birgi Mahallesi öne çıkarken, bazı sahnelerin Bayındır çevresinde de çekildiği belirtiliyor. Böylece filmde İstanbul'un şehir atmosferi ile İzmir'in doğal ve tarihi dokusu bir araya geliyor.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Görevimiz Tatil'in başrollerinde Demet Akbağ ve Zafer Algöz yer alıyor. Filmde ikiliye çok sayıda başarılı oyuncu eşlik ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Filiz Ahmet, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda, Özlem Türkad, Hande Katipoğlu ve Elif Gezen gibi isimler bulunuyor.

Demet Akbağ filmde Türkan Mutlu karakterini, Zafer Algöz ise ailenin babası Sıtkı Mutlu karakterini canlandırıyor.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Mutlu ailesinin uzun bir aradan sonra çıktığı tatil yolculuğunu konu alıyor. Ailenin babası Sıtkı Mutlu, gelecekle ilgili kaygıları nedeniyle ailesini yıllardır tatile götürmemiştir. Eşi Türkan ise bu durumdan ve monotonlaşan aile hayatından oldukça rahatsızdır.

Aile terapistinin yönlendirmesiyle Sıtkı, eşi ve çocuklarıyla birlikte tatile çıkmaya karar verir. Aile, uygun fiyatlı bir karavan kiralayarak Antalya'ya doğru yola koyulur. Ancak yolculuk planlandığı gibi gitmez ve yaşanan aksiliklerin ardından kendilerini Yavaşlar Köyü çevresinde bulurlar.

Köyde geçirdikleri süre boyunca şehir hayatına alışmış Mutlu ailesi ile köylüler arasında ilginç bir etkileşim yaşanır. Başlangıçta sıradan bir tatil olarak başlayan yolculuk, zaman içerisinde aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerini yeniden keşfetmelerine ve farklı yaşam biçimleriyle tanışmalarına neden olur.

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ HAKKINDA

Görevimiz Tatil, aile bağlarını, şehir ve köy yaşamı arasındaki farklılıkları ve birlikte geçirilen zamanın önemini komedi unsurları üzerinden ele alıyor. Murat Şeker'in yönettiği yapım, özellikle Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün performanslarıyla öne çıkıyor.

Görevimiz Tatil filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı İstanbul ve İzmir olurken, Görevimiz Tatil ne zaman çekildi? sorusuna ise 2018 yapımı olduğu ve 23 Şubat 2018'de vizyona girdiği şeklinde yanıt verilebilir.