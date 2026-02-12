Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle gündeme geldi. Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dede hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla tutuklandı. Peki, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ne yaptı, neyle suçlanıyor? Hasbi Dede'ye ait olduğu iddia edilen taciz mesajlarından ne yazıyor? Detaylar...

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE NE YAPTI?

İddiaya göre, Başkan Dede'nin gönderdiği öne sürülen mesajlar sosyal medyada paylaşıldı ve bu paylaşımlar sonrası vatandaşlar tarafından şikayette bulunuldu. Soruşturma kapsamında Dede, önce ifade vermek üzere çağrıldı ve ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak savcılığın karara itiraz etmesiyle dosya yeniden değerlendirilerek mahkemeye sevk edildi ve Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesi kapsamında tutuklandı.

HASBİ DEDE NEDEN TUTUKLANDI NEYLE SUÇLANIYOR?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasına neden olan süreç, sosyal medyada paylaşıldığı öne sürülen mesajlar nedeniyle başlatılan soruşturmayla başladı. İlk aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Dede, savcılığın itirazıyla tekrar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme süreci sonucunda Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca "cinsel amaçlı taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Bu maddeye göre, bir kişinin cinsel amaçlı olarak rahatsız edilmesi veya tacize maruz bırakılması suç teşkil ediyor. Savcılık ve mahkeme süreci boyunca, gönderilen mesajların içeriği ve mağdurun şikayeti temel alınarak karar verildi.

HASBİ DEDE'YE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN TACİZ MESAJLARINDAN NE YAZIYOR?

Soruşturma kapsamında öne sürülen mesajlar, sosyal medya üzerinden paylaşılmış ve kamuoyuna yansımıştır. Mahkeme dosyasında yer alan bilgilere göre, gönderilen mesajlar cinsel içerikli ve taciz niteliği taşıyan ifadeler içeriyor.

HASBİ DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede, 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'ye katılarak siyasi hayatına başladı. Partide kısa sürede aktif rol üstlenen Dede, Görele İlçe Teşkilatı'nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü ve ilçedeki sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerde ön plana çıktı.

Dede, yerel teşkilattaki başarısının ardından CHP Giresun İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve parti stratejilerinin şekillendirilmesinde aktif rol oynadı. Bu görev, onun belediye başkanlığı yolundaki en kritik adımlardan biri oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Görele Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Dede, oyların %47,28'ini alarak başkan seçildi. İş dünyasında da aktif olan Dede, 2006 yılından bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. firmasıyla müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Hasbi Dede, spor geçmişinden gelen disiplinli çalışma anlayışını belediye yönetimine yansıtmayı hedefliyor. Görele'yi modern ve ekonomik açıdan güçlü bir ilçe haline getirmek için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor.

HASBİ DEDE HANGİ PARTİDEN?

Hasbi Dede, siyasete 2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım attı. Parti içinde kısa sürede önemli görevler üstlenen Dede, hem ilçede hem de il genelinde CHP'nin etkinlik ve politikalarının uygulanmasında rol oynadı.