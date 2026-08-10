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Tatil cennetinde gaz faciası: 15 kişi hastanelik oldu

Tatil cennetinde gaz faciası: 15 kişi hastanelik oldu Haber Videosunu İzle
Tatil cennetinde gaz faciası: 15 kişi hastanelik oldu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otelde havuz bakımı sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı meydana geldi. Havuz çevresinde bulunan ve sızıntı sonrası mide bulantısı ile baş dönmesi şikayeti başlayan 15 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otelde havuz bakımı sırasında iddiaya göre gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan etkilenen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

HAVUZDA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümüşlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde yürütülen havuz bakımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. 

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Havuz çevresinde bulunan ve sızıntı sonrası mide bulantısı ile baş dönmesi şikayeti başlayan 15 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 15 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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