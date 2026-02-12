Görele Belediye Başkanı olarak Hasbi Dede, hem siyasi kariyeri hem de özel yaşamı ile kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde hakkında ortaya atılan iddialar ve ardından gelen tutuklama kararı, kamuoyunda yalnızca siyasi yönünü değil, aile yaşamını da merak konusu haline getirdi. Peki, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede evli mi, eşi kim? Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede kimdir?

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE EVLİ Mİ?

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede evli mi? sorusu, özellikle 2024 yerel seçimlerinin ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yapılan araştırmalar ve kamuya açık bilgiler doğrultusunda Hasbi Dede'nin evli olduğu bilinmektedir.

Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede'dir. Çiftin iki kız çocuğu bulunmaktadır. Çocuklarının isimleri ise Ada Beren ve Nil Lavin olarak bilinmektedir. Aile, Görele'de yaşamını sürdürmektedir.

Hasbi Dede, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibidir. Hem ticari faaliyetlerini hem de siyasi görevini yürütürken ailesiyle birlikte Görele'de yaşamaya devam etmektedir. Küçük ve sosyal bağların güçlü olduğu bir Karadeniz ilçesi olan Görele'de aile hayatı genellikle daha görünür olsa da, Dede ailesi bugüne dek kamuoyunun yoğun ilgisine maruz kalmamıştır.

2024 yerel seçim sürecinde Hasbi Dede'nin ailesinin kendisine destek verdiği ifade edilmektedir. Seçim kampanyası boyunca aile desteğinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu belirtilmiştir.

HASBİ DEDE'NİN EŞİ İCLAL DEDE KİMDİR?

Hasbi Dede'nin eşi İclal Dede kimdir? sorusu da kamuoyunda sıkça araştırılan başlıklardan biridir.

İclal Dede, özellikle sosyal sorumluluk projeleri ve belediye organizasyonlarında aktif rol alan bir isim olarak bilinmektedir. Belediye etkinliklerinde Hasbi Dede'yi temsil ettiği ve çeşitli sosyal faaliyetlerde yer aldığı görülmektedir.

Görele gibi sosyal ilişkilerin güçlü olduğu bir ilçede belediye başkanının eşinin toplumsal etkinliklerde yer alması dikkat çekici bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ancak İclal Dede'nin kamuoyunda bağımsız bir siyasi pozisyonu ya da resmi bir görevi bulunmamaktadır. Katıldığı etkinlikler daha çok sosyal sorumluluk ve temsili nitelik taşımaktadır.

Dede ailesi genel olarak özel yaşamını kamuoyu önünde sergilemekten kaçınan bir profil çizmektedir. Çocukları Ada Beren ve Nil Lavin'in isimleri bilinse de aile hayatına ilişkin detaylı paylaşımlar yapılmamaktadır.