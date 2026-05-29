Gönül Dağı yok mu, bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm yok mu, neden yok?

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI?

“Gönül Dağı yok mu, bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?” sorusu dizinin izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Her hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, bu hafta yayın akışındaki değişiklik nedeniyle yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. İzleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve ne zaman döneceğini merak ediyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisinin bu hafta yayınlanmamasının nedeni, UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşması kapsamında ekranlara gelecek olan PSG - Arsenal maçı yayını olarak açıklandı. Özel spor yayını nedeniyle TRT 1 yayın akışında değişikliğe gidilirken, dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümünün yayın tarihi, TRT 1’in güncel yayın akışına göre yeniden planlanıyor. İzleyiciler, resmi açıklamalar ve yayın takvimi üzerinden Gönül Dağı yeni bölüm tarihini öğrenebilecek. Genellikle ertelenen bölümler, bir sonraki hafta aynı gün ve saatte ekranlara gelerek yayın akışı kaldığı yerden devam ediyor.