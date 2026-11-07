Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yeni bölüm, 230. bölüm nereden izlenir?

Gözde oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı, bu akşam TRT 1’de yayınlanan yepyeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. Bölümün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Gönül Dağı CANLI nereden izlenir, Gönül Dağı yen bölüm, 230. bölüm nereden izlenir, hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zehra, Ali’nin itirafıyla kasabada kalmaya karar veriyor… Zehra, Ali’nin ilan-ı aşkını duyduktan sonra kasabada kalmaya karar verir. Ancak babasının hiç göremeyeceği güvenli bir mekân arayışındayken çözüm Selma Kaya’dan gelir. Zehra, babasına belli etmeden Gedelli’de yaşamaya devam edebilecek mi? Kızını tartışarak yurtdışına gönderen Mahir Bey bu kararını sorgulayacak mı? Zehra ve Ali’nin bu süreçte yaşayacakları eğlenceli ve romantik anlar bu hafta Gönül Dağı’nın yeni bölümünde TRT 1 ekranlarına gelecek. 29 Ekim kutlamalarında neler yaşandı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterileri her yıl olduğu gibi Gedelli’de yine oldukça renkli ve eğlenceli geçer. Tüm kasabalıların, protokolün ve Mahir Bey’in katıldığı organizasyonda neler yaşandı? Yeni bölümde izleyeceğiz. Yusuf ve Cemile, Aslı’yı bulmak için yola çıkar… Arabaya binerek kasabayı terk eden Aslı, kendisine âşık olan Yusuf’u hem çok üzmüş hem de sinirlendirmiştir. Yusuf onu bularak sitemlerini yüzüne söyleme kararı almıştır. Tam yola çıkarken annesine yakalanınca, Aslı’yı bulma operasyonuna Cemile de katılır. Aslı, başına geleceklerden habersiz aradığı kişinin peşine düşmüştür. Ancak genç kız, hiç beklemediği olaylarla karşılaşacaktır. Kendisini terk eden Aslı’yı bulan Yusuf ve Cemile’nin başına neler gelecek, bu heyecanlı maceranın sonu ne olacak bu hafta Gönül Dağı’nda seyredeceğiz. Yağmur, Ömer’in gönlünü alabilecek mi? Yağmur, kendisine destek olan ve hayata yeniden döndüren gizemli kişinin Ömer olduğunu anlamış ve büyük pişmanlık duymaya başlamıştır. Yağmur’un Ömer’in gönlünü almak için yaptığı planı ve iki gencin yaşayacağı yeni macerayı Gönül Dağı’nın bu haftaki bölümünde göreceğiz. Kenan, Çiçek’le ilgili gerçekleri öğrenebilecek mi? Sidre’nin ölümünün ardından Çiçek, Sosyal Hizmetler yurduna alınmıştır. Küçük kıza çok bağlanan Kenan, buna çok üzülmüş ve Sidre’nin bıraktığı sandığın peşine düşmüştür. Kenan, küçük kızın bilinmeyen yaşamına ayna tutacak kanıtlara ulaşabilecek mi yeni bölümde izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Yapımı, TRT 1 kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı; bozkırda yaşayan üç kuzenin, küçük bir kasabada kurdukları büyük hayallerin peşinden koşmasını konu alıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı gerçekleştirmeye çalışırken aynı zamanda dostluk, aşk ve aile bağlarının da sınandığı bir yaşam mücadelesi veriyor.