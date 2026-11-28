Gönül Dağı 234. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Gönül Dağı'nın 234. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, 233. bölümün yayınlanmasının ardından TRT 1'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerle paylaşılması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı'nın 234. bölüm fragmanı şu an için yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında TRT 1'in resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

GÖNÜL DAĞI 233. BÖLÜM ÖZETİ

Zehra'yı istemeye gidecekleri sırada elinde çikolata ve çiçekle Yusuf'un önüne geçen Ali, kurşunların hedefi olur. Hastaneye kaldırılan Ali'nin durumu kritiktir. Ali'yi ameliyat edecek doktorun başka bir ameliyatta olması üzerine herkes, Doktor Kenan'ın ameliyata girmesini ister. Uzun süredir cerrahlık yapmayan Kenan kendine güvenemese de Taner'in ve Kaya ailesinin ısrarıyla ameliyata girer. Ali bu zorlu ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

Saldırının failini arayan jandarma, Ali'yi vuran ya da vurduran kişiyi yakalayabilecek mi? Daha önce TVR'yi kanunsuz yollarla ele geçiren Mahir Bey'in bu saldırıyla bir bağlantısı var mı? Kurşunların asıl hedefinin kendisi olduğunu düşünen Yusuf ise Serhat'ın peşine düşer.

Her acıda metanetini koruyan Ciritçi Abdullah, torunu Ali'nin vurulmasının ardından Divane'yi ziyaret eder. Rüyasında Ali'yi gördüğünü söyleyen Divane, ona bir şey olup olmadığını sorar. İkili, Habil ile Kabil'in hikâyesine atıfta bulunarak kötülerin bir gün mutlaka cezalandırılacağını ve iyiliğin kazanacağını konuşur.

Oğullarının yaşadığı saldırıyla büyük bir acıya sürüklenen Taner ve Selma, bu zor günlerde birbirlerine daha da kenetlenir. Yıllar önce Veysel'ini kaybeden Cemile de yıkılan eltisi Selma'ya destek olarak her koşulda umudu korumanın önemini anlatır.

Gedelli'nin çok okunan gazetesi Yağmur Postası'nın el ele fotoğraflarını yayımladığı gizemli âşıkların kim olduğu da merak konusu olmaya devam ediyor. Yağmur ve Ömer, Sennur'un sırlarını açıklamaması için çabalarken, gizemli âşıkların peşine düşen Yaşar ve kızı Müjde, başka bir genç çifti el ele yakalayıp fotoğraflarını çeker. Gazeteye manşet olan bu çift kimdir?

GÖNÜL DAĞI HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, yayın saatinde TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU

Gönül Dağı, bozkırın ortasındaki küçük bir kasabada yaşayan üç kuzenin büyük hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyor. Taner ve kuzenleri, karşılarına çıkan engellere rağmen icatlarıyla imkânsızı başarmaya çalışırken dostluk, aşk ve aile bağları da sınanıyor. Anadolu insanının dayanışmasını ve sıcaklığını ekrana taşıyan dizi, uzun yıllardır TRT 1'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.