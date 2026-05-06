Aziz Yıldırım ile yaptığı evlilik sonrası kamuoyunun dikkatini çeken Gonca Çelikkıran hakkında merak edilenler sınırlı bilgiler üzerinden şekilleniyor. Medyada yer alan veriler, Çelikkıran’ın özellikle iletişim ve halkla ilişkiler alanındaki geçmişine işaret ederken, özel hayatına dair detayların oldukça kısıtlı olduğu görülüyor. Peki, Gonca Çelikkıran kimdir, ne iş yapıyor? Aziz Yıldırım'ın eşi Gonca Çelikkıran kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GONCA ÇELİKKIRAN KİMDİR?

Gonca Çelikkıran, kamuoyunda özellikle Aziz Yıldırım ile evliliğinin ardından tanınan bir isimdir. Medyaya yansıyan sınırlı bilgilere göre, profesyonel hayatında iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında görev almış bir uzmandır.

Ailesi de spor ve iletişim dünyasıyla bağlantılıdır. Ablası Gül Çelikkıran, bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde Reklam Müdürü olarak görev yapmıştır. Gonca Çelikkıran da benzer şekilde kulübün iletişim departmanında bir süre çalışmıştır.

Özel hayatında ise yaklaşık 5 yıl süren bir ilişkinin ardından Aziz Yıldırım ile evlenmiştir. Çiftin nikâhı, Çırağan Sarayı’nda, sınırlı sayıda davetlinin katıldığı sade bir törenle gerçekleşmiştir.

GONCA ÇELİKKIRAN NE İŞ YAPIYOR?

Gonca Çelikkıran’ın kariyeri ağırlıklı olarak iletişim ve halkla ilişkiler alanına dayanmaktadır. 1990’lı yılların sonlarına doğru, iş dünyasında dikkat çeken projeleriyle bilinen Fadıl Akgündüz’ün şirketlerinden biri olan JET-PA bünyesinde yaklaşık 3-4 yıl boyunca Halkla İlişkiler Uzmanı olarak görev yaptığı bilinmektedir.

Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün iletişim departmanında da bir süre çalışarak spor iletişimi alanında deneyim kazanmıştır.

GONCA ÇELİKKIRAN KAÇ YAŞINDA?

Gonca Çelikkıran’ın doğum yılı 1972 olarak bilinmektedir. Bu bilgiye göre, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

GONCA ÇELİKKIRAN NERELİ?

Gonca Çelikkıran’ın memleketine dair kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır.