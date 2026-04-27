Golazo Cup hangi kanalda, Golazo Cup nerede yayınlanıyor?

Futbolun eğlenceyle buluştuğu Golazo Cup nerede yayınlanıyor? YouTube ve Twitch gibi dijital platformlar üzerinden geniş kitlelere ulaşan turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağı ve maç özetlerinin nerede paylaşılacağı netlik kazandı. Sevilen içerik üreticilerinin ve yetenekli isimlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Golazo Cup yayın akışı ve izleme linkleri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte turnuvaya dair son dakika gelişmeleri...

GOLAZO CUP 2026 HEYECANI BAŞLIYOR: TURNUVA FORMATI VE DETAYLAR

Ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin yeşil sahada kozlarını paylaştığı Golazo Cup turnuvasının üçüncüsü bugün start alıyor. Toplam 4 gün sürecek olan dev organizasyon, İstanbul’un prestijli etkinlik merkezlerinden Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Turnuvada iki ayrı grupta toplam 8 takım şampiyonluk için ter dökecek. İlk üç gün boyunca sürecek grup aşamalarında her takım üçer maç yaparak puan toplayacak ve yarı final bileti almak için mücadele edecek.

GOLAZO CUP MAÇ TAKVİMİ: İLK GÜN SAAT KAÇTA, HANGİ MAÇLAR VAR?

Golazo Cup’ın resmi kanalları üzerinden yapılan duyuruya göre, açılış gününde futbolseverleri 4 heyecan dolu karşılaşma bekliyor. Turnuvanın perde açılışını saat 19.30'da Fenomeno Armada FC ile Old Kings FC yapacak. İşte 27 Nisan ilk gün maç programı:

• 19.30: Fenomeno Armada FC - Old Kings FC

• 20.15: Ardenal FC - Niffo's FC

• 22.45: FC Wolves - Black Panther FC

• 23.30: Likapa FC - Tamo Junto FC

CANLI YAYIN BİLGİSİ: GOLAZO CUP HANGİ KANALDA VE NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin merakla beklediği yayın platformu netleşti. Golazo Cup turnuvasının grup maçlarından yarı final ve büyük finale kadar tüm karşılaşmaları, Golazo Cup Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin ücretsiz bir şekilde takip edebileceği organizasyonda; Sarp Apak, Danilo Zanna, Sefo, Eypio ve Oğuzhan Alpdoğan gibi ünlü isimler sahada hünerlerini sergileyecek. Ayrıca turnuvanın açılış gecesinde Demet Akalın, final gecesinde ise Murda sahne alarak izleyicilere müzik şöleni yaşatacak.

GRUPLARDAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK? FİNAL NE ZAMAN?

Turnuva formatına göre, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Grup aşaması maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gruplardan çıkmayı başaran ekipler, 30 Nisan 2026 tarihinde oynanacak olan yarı final ve ardından aynı gün gerçekleşecek büyük final müsabakasında kupa için savaşacak.

GOLAZO CUP 2026 GRUPLARI VE TAKIMLAR

İki grupta yer alan takımların dağılımı şu şekilde belirlendi:

A GRUBU:

• Ardenal FC

• Black Panther FC

• FC Wolves

• Niffo's FC

B GRUBU:

• Fenomeno Armada

• Likapa FC

• Old Kings FC

• Tamo Junto FC