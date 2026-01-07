Gökhan Ünal hangi takımlarda oynadı, Fenerbahçe'de oynadı mı, Gökhan Ünal kimdir?

Disiplin sürecine dahil edilen isimlerden biri olan Gökhan Ünal hakkında, hangi takımlarda forma giydiği ve Fenerbahçe'de oynayıp oynamadığı gibi sorular gündeme geldi. Futbolculuk döneminde Süper Lig ve alt liglerde önemli takımlarda görev alan Gökhan Ünal'ın kariyer geçmişi ve kim olduğu, bahis soruşturmasıyla birlikte yeniden araştırılmaya başlandı.

GÖKHAN ÜNAL KİMDİR?

Gökhan Ünal, Türk futbolunun 2000'li yıllarda yetiştirdiği önemli forvet oyuncularından biridir. 1982 yılında dünyaya gelen Ünal, futbol kariyerine genç yaşta adım atmış ve özellikle Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettirmiştir. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan Gökhan Ünal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevlerinde de bulunmuştur.

GÖKHAN ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyeri boyunca birçok farklı kulübün formasını giyen Gökhan Ünal, özellikle Anadolu kulüplerindeki performansıyla öne çıktı. Kariyerinde Kayserispor, Trabzonspor, Ankaraspor, Manisaspor, Karabükspor, Orduspor ve BB Erzurumspor gibi takımlarda görev aldı. En parlak dönemini Kayserispor'da yaşayan Ünal, Süper Lig gol krallığı yarışlarında üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE OYNADI MI?

Gökhan Ünal, profesyonel futbol kariyeri boyunca Fenerbahçe forması giymedi. Sarı-lacivertli kulüple herhangi bir resmi maçta görev almayan Ünal, Süper Lig'de farklı kulüplerde gösterdiği performansla futbol kamuoyunun tanıdığı bir isim haline geldi.

FUTBOLCULUK SONRASI KARİYERİ

Aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlük ve teknik ekip görevlerinde bulunan Gökhan Ünal, alt liglerde ve çeşitli kulüplerde teknik sorumlu olarak görev yaptı. Son dönemde adı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gündeme gelince, kariyeri ve geçmişi yeniden mercek altına alındı.