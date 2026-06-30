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Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli, eşi kim?
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CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından grup başkanvekilliği görevine yeniden iade edilen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın hayatı ve siyasi kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki, Gökhan Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? Detaylar haberimizde.

CHP'de disiplin süreci kapsamında görev unvanı kaldırılan İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, tedbir kararının kaldırılmasının ardından grup başkanvekilliği görevi yeniden iade edildi. Peki,  Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

GÖKHAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Hukukçu, iktisatçı, ziraat mühendisi ve öğretim üyesi Doç. Dr. olan Günaydın; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi yüksek lisansı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ise siyaset bilimi doktorası yaptı.

Ayrıca Cambridge Sawstonhall İngilizce Dil Programı, Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü Yerel Yönetimler Programı, Ankara Üniversitesi ATAUM Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile AB Jean Monnet Hukuk Uzmanlığı programlarını tamamladı.

Özel sektörde ve Toprak Mahsulleri Ofisinin çeşitli birimlerinde görev yapan Günaydın, İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikaları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalıştı. 2010 yılında makroekonomi alanında doçent unvanını aldı ve Ankara Üniversitesi'nde görev yaptı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ile KESK Tarım Orkam-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Günaydın, 24. Dönem Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca serbest avukatlık yaptı.

Çok sayıda makale ve kitaba imza atan Günaydın, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

GÖKHAN GÜNAYDIN KAÇ YAŞINDA?

21 Mayıs 1964 doğumlu olan Gökhan Günaydın, 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

GÖKHAN GÜNAYDIN NERELİ?

Gökhan Günaydın, Amasya doğumludur.

GÖKHAN GÜNAYDIN EŞİ KİM?

Paylaşılan resmi biyografi bilgilerinde Gökhan Günaydın'ın eşine ilişkin bilgi yer almamaktadır. Resmi biyografisinde bir çocuk sahibi olduğu bilgisi bulunmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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