İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aralarında birçok ünlü ismin yer aldığı operasyonda dikkat çeken Gizem Özköroğlu kimdir, ne iş yapıyor? Gizem Özköroğlu neden tutuklandı? Gizem Özköroğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

GİZEM ÖZKÖROĞLU KİMDİR?

Gizem Özköroğlu, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan 19 şüpheli arasında adı geçen isimlerden biridir. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmüştür.

Kamuoyuna yansıyan resmi bilgilerde, Gizem Özköroğlu'nun özel hayatı, eğitim geçmişi veya mesleki kariyerine dair ayrıntılı biyografik bilgiler yer almamaktadır. Adı, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği kişiler arasında açıklanmıştır.

GİZEM ÖZKÖROĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Gizem Özköroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık etme veya yer temin etme" suçlamaları çerçevesinde değerlendirilen dosyada yer aldı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gizem Özköroğlu hakkında, hakimlik tarafından tutuklama kararı verildi. Aynı dosyada, Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve oyuncu Doğukan Güngör gibi kamuoyunda bilinen isimler de yer aldı.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 19 şüpheli hakkında tutuklama, 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

GİZEM ÖZKÖROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Gizem Özköroğlu'nun mesleği veya aktif olarak yürüttüğü bir iş koluna dair kamuoyuna yansıyan, doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

GİZEM ÖZKÖROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gizem Özköroğlu'nun yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

GİZEM ÖZKÖROĞLU NERELİ?

Gizem Özköroğlu'nun memleketi veya doğum yeri hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Adli süreçle ilgili açıklamalarda, yalnızca soruşturmanın İstanbul merkezli yürütüldüğü belirtilmiş; şüphelilerin kişisel kökenlerine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmamıştır.

SORUŞTURMANIN GENEL ÇERÇEVESİ VE ADLİ SÜREÇ

İstanbul'daki operasyon kapsamında:

26 şüpheli gözaltına alındı

19 kişi tutuklandı

3 kişi hakkında ev hapsi (konutu terk etmeme) kararı verildi

Bazı şüpheliler ise daha önce uygulanan yurt dışı çıkış yasağı kapsamında savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Soruşturma süreci devam ederken, yetkili makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Dosyaya ilişkin yeni bilgiler, yalnızca resmi adli merciler tarafından paylaşıldıkça netlik kazanacak.