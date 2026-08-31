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Girne-Mersin gemisi son dakika: Girne'den Mersin Taşucu'na giden gemi olayı nedir, alabora mı oldu?

Girne-Mersin gemisi son dakika: Girne'den Mersin Taşucu'na giden gemi olayı nedir, alabora mı oldu?
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Girne-Mersin gemisi son dakika gelişmeleri, 30 Ağustos'ta yaşanan deniz faciasının ardından yakından takip ediliyor. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Girne'den Mersin Taşucu'na giden gemi olayı nedir, gemi neden alabora oldu?

Girne- Mersin gemisi son dakika haberleri, KKTC açıklarında meydana gelen facianın ardından gündemdeki yerini koruyor. Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı ve alabora oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GİRNE-MERSİN GEMİSİ OLAYI NEDİR?

Girne- Mersin gemisi olayı, 30 Ağustos 2026'da Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden Filojet adlı katamaran tipi yolcu gemisinin kalkıştan kısa süre sonra alabora olmasıyla meydana geldi. Girne Limanı'ndan yaklaşık 4 mil (7 kilometre) açıkta su almaya başlayan gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Kaptanın acil durum çağrısının ardından Türkiye ve KKTC'den ekipler bölgeye sevk edildi. Geminin neden su aldığı ve alabora olduğu konusunda teknik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

SON DURUM NEDİR?

Girne-Mersin seferini yapan geminin alabora olmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk gün yürütülen çalışmalarda 241 kişi sağ olarak kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 18 kişiyi bulmak için deniz ve hava unsurlarıyla arama çalışmaları sürdürülüyor. Geminin 514 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu belirtilirken, daha derin sularda arama yapabilmek amacıyla Türkiye'den tam donanımlı gemi ve dalgıçların bölgeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Filojet gemisinin alabora olması sonucu şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Metinde yaralı sayısına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı. Ayrıca 18 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının kayıp kişilere ulaşmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) facianın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, olayla ilgili geminin kaptanı ve 7 mürettebat gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin ise yürütülen teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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