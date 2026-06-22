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Gerçek Alnıaçık kimdir? Gerçek Alnıaçık kaç yaşında, nereli?

Gerçek Alnıaçık kimdir? Gerçek Alnıaçık kaç yaşında, nereli?
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Gerçek Alnıaçık, son dönemde rol aldığı yapımlarla yeniden gündeme gelirken, başarılı oyuncunun hayatı da izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle Taşacak Bu Deniz dizisindeki performansıyla dikkat çeken Alnıaçık hakkında "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Hangi dizilerde oynadı?" soruları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, Gerçek Alnıaçık kimdir? Gerçek Alnıaçık kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının deneyimli oyuncularından Gerçek Alnıaçık, başarılı kariyeri ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle gündemdeki yerini koruyor. Kurşun Yarası'ndan Sakarya Fırat'a, Fi'den Taşacak Bu Deniz'e kadar birçok projede yer alan oyuncunun yaşam öyküsü merak konusu oldu. Gerçek Alnıaçık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ekranların sevilen oyuncusunun hayatı ve kariyer yolculuğu hakkında bilinmesi gerekenler...

GERÇEK ALNIAÇIK KİMDİR?

Gerçek Alnıaçık, asıl adıyla Gerçek Büyükağaoğlu, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. 19 Mart 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, özellikle televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınmaktadır. Kurşun Yarası dizisinde canlandırdığı "Gülsüm" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Alnıaçık, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

GERÇEK ALNIAÇIK KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1977 doğumlu olan Gerçek Alnıaçık, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

GERÇEK ALNIAÇIK NERELİ?

Gerçek Alnıaçık, İstanbul doğumludur. Sanatçı bir aileden gelen oyuncunun öz babası sinema ve tiyatro sanatçısı Mehmet Büyükağaoğlu, üvey babası ise eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Fikri Sağlar'dır.

GERÇEK ALNIAÇIK'IN KARİYERİ

Gerçek Alnıaçık, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 6 yıl bale eğitimi aldıktan sonra tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2003 yılında "Gurbet Kadını" dizisiyle başlayan Alnıaçık, aynı yıl yayınlanan "Kurşun Yarası" dizisindeki Gülsüm karakteriyle dikkat çekti.

Daha sonra "Naciye'yi Kim Sevmez", "Kod Adı", "Kod Adı Kaos", "Vurgun", "Sakarya Fırat", "Seviyor Sevmiyor", "Fi", "Kahraman Babam" ve "Yalnız Kurt" gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle "Sakarya Fırat" dizisinde canlandırdığı "Küpeli Necla" karakteriyle büyük beğeni topladı.

Son yıllarda ekran yolculuğunu sürdüren başarılı oyuncu, 2025 yılında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Melina Miryano karakterine hayat vermektedir. Gerçek Alnıaçık, 2013 yılında oyuncu Kürşat Alnıaçık ile evlenmiştir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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