Gerard Martín kimdir? El Clasico'da Mbappé'nin ilk golüne yol açan Barcelonalı savunmacı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Diomande'nin soldan yerden açtığı top ceza sahasına girdiğinde önünde ilk Gerard Martín vardı. Barcelona'nın sol bek oyuncusu topu uzaklaştırmak istedi, top Kylian Mbappé'ye çarptı ve ağlara gitti. İlk yarının son dakikalarında gelen bu gol, 25 Ekim 2026'daki El Clasico'nun gidişatını belirledi.

La Liga'nın 10. haftasında Camp Nou'da oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı.

GERARD MARTÍN EL CLASİCO'DA NE YAPTI?

Gerard Martín, Real Madrid'in ilk golünde topu uzaklaştırmak isterken Mbappé'ye çarptırdı ve Fransız forvet golü bu şekilde attı. Barcelona'da beraberliği 60. dakikada Raphinha getirdi; asisti Pedri yaptı. Birkaç dakika sonra Martín'in kafa vuruşu gol olacak gibiydi ama Andriy Lunin topu çıkardı.

Maçın son sözünü yine Mbappé söyledi. Jude Bellingham'ın başlattığı hızlı hücumda Eduardo Camavinga'nın geri çıkardığı topu 87. dakikada ağlara gönderdi.

GERARD MARTÍN KİMDİR?

Gerard Martín, Barcelona'nın sol bekte ve stoperde oynayan İspanyol futbolcusu. Tam adı Gerard Martín Langreo. Kulübe 2023 yazında katıldı, önce Barça Atlètic'te, ardından Hansi Flick yönetimindeki A takımda forma giydi.

A takımdaki ilk maçına 17 Ağustos 2024'te çıktı: Valencia deplasmanında kazanılan 2-1'lik maçta 63. dakikada Alejandro Balde'nin yerine oyuna girdi. Barcelona'daki ilk golünü 2 Mart 2025'te Real Sociedad'a karşı attı; o maç 4-0 bitti ve golün ortasını Dani Olmo yaptı. 2024-25 sezonunda La Liga şampiyonu olan kadroda yer aldı.

GERARD MARTÍN KAÇ YAŞINDA?

Gerard Martín 26 Şubat 2002'de doğdu, 24 yaşında.

GERARD MARTÍN NERELİ?

Gerard Martín, Katalonya'nın Barselona iline bağlı Esplugues de Llobregat'ta doğdu. Beş yaşındayken ailesiyle Sant Andreu de la Barca'ya taşındı.

GERARD MARTÍN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Gerard Martín asıl olarak sol bek. Boyu 1,86 metre; adam markajında ve hava toplarında güvenilir bir savunmacı olarak biliniyor. 2025-26 sezonunda Flick onu çoğunlukla sol stoper olarak oynattı. Martín iki mevkide de rahat ettiğini söylüyor.

GERARD MARTÍN BARCELONA'YA NASIL GELDİ?

Gerard Martín, futbola EF Performance ve Sant Gabriel'de başladı. 2018'de Cornellà altyapısına geçti, 2021-22 sezonunda bu kulübün A takımına yükseldi ve iki sezonda 57 maça çıktı.

Barcelona, 19 Temmuz 2023'te oyuncuyla Barça Atlètic için iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Bir sezon sonra A takıma yükselen Martín'in sözleşmesi Ocak 2025'te 2028'e kadar uzatıldı.

İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 2025'te üç maça çıktı. İlk maçı 21 Mart 2025'te Çekya ile 2-2 biten özel maçtı. Aynı yaz oynanan Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ilk maçtan sonra elinden sakatlanınca kadrodan çıkarıldı.