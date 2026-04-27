Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan 157 kişilik işçi alımı ilanı, kamuya girmek isteyen adayların gündeminde yerini aldı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurulara yoğun ilgi beklenirken, “başvurular başladı mı, nasıl ve nereden yapılacak?” soruları en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 157 kişilik sürekli işçi alımı ilanı, iş arayan binlerce adayın dikkatini çekti. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte “Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başladı mı, başvurular nereden yapılıyor?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek alımlara dair tüm detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Nisan 2026 tarihinde başladı ve 04 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Adaylar:

• esube.iskur.gov.tr adresinden “İş Arayan” girişini kullanarak

• veya Alo 170 hattı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KAÇ KİŞİ İŞE ALINACAK?

Toplam 157 sürekli işçi alınacak.

Bunların:

• 45’i engelli adaylar

• 112’si eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylar için ayrıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların sağlaması gereken genel şartlar şöyle:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Kamu haklarından mahrum olmamak

• Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması

• Emeklilik/yaşlılık/malullük aylığı almıyor olmak

• Vardiyalı ve tam zamanlı çalışmaya engel durumunun olmaması

• İlgili il sınırlarında ikamet etmek

• En az lise (ortaöğretim) mezunu olmak

• Engelli veya eski hükümlü durumunu belgelemek

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular İŞKUR üzerinden alındıktan sonra süreç şu şekilde ilerleyecek:

• Noter huzurunda kura çekimi yapılacak (13 Mayıs 2026)

• Kura sonucunda adaylar sözlü sınava çağrılacak

• Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınavı kazanan adaylar, Bakanlık tarafından istenen belgeleri teslim ederek göreve başlayacak. Adaylar önce deneme süresine tabi tutulacak. Şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek.

Sahra Arslan
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kilosu 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar