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Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı, ev sahibi Gençlerbirliği'nin 1-0 galibiyetiyle bitti. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda başlayan maçın tek golü 9. dakikada Adama Traore'den geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadan sonra Gençlerbirliği 14, Gaziantep FK 8 puanda.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 1-0 bitti. Gençlerbirliği ilk yarıyı da aynı skorla önde kapattı; ikinci 45 dakikada iki takım da gol bulamadı. Gaziantep FK erken gelen golün ardından beraberlik için bastırdı ama skoru değiştiremedi.

GOLÜ KİM ATTI?

Ankara ekibinin golünü 9. dakikada Adama Traore kaydetti. Konya Aktüel'in maç raporuna göre Traore'nin bu sezon Süper Lig'de 2 golü ve 2 asisti var.

Maç, Süper Lig'de bir ilke de sahne oldu: DHA'nın haberine göre çoklu top sistemi ligde ilk kez bu karşılaşmada uygulandı.

VOLKAN DEMİREL NEDEN KULÜBEDE YOKTU?

Gaziantep FK'nın başına milli arada geçen Volkan Demirel, önceki cezası nedeniyle takımının kulübesinde yer alamadı ve maçı tribünden izledi. Bu, Gaziantep FK'nın onun yönetimindeki ilk maçıydı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM NE?

Galibiyetle puanını 14'e çıkaran Gençlerbirliği, ligde üst üste beş maçlık yenilgi serisini de bitirdi. Flashscore'un maç öncesi verilerine göre Ankara ekibi 11 puanla 14. sıradaydı. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı; takım maça yedi maçtır kazanamadan gelmişti.

SIRADA HANGİ MAÇLAR VAR?

Gençlerbirliği gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.